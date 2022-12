Avatar: os 5 segredos sobre como James Cameron criou o mágico universo de Pandora

No dia 15 de dezembro, Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas. O longa é a sequência do filme de sucesso de James Cameron.

Avatar: O Caminho da Água estreia nos cinemas mais de uma década após o lançamento do longa original. A produção inédita chega oficialmente às salas de exibição no dia 15 de dezembro e os ingressos já estão à venda.

Nesta nova trama, também dirigida por James Cameron, a família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos) deve enfrentar novos desafios e tentar se manter a salvo das ameaças que os perseguem.

Algo marcante do famoso filme de 2009 é a tecnologia usada em sua criação. Por isso, antes de assistir ao novo Avatar, reveja os 5 segredos de como foi criado o universo mágico de Pandora.







Quantos anos James Cameron levou para produzir Avatar



Conforme publicado pelo Collider, James Cameron contou que a ideia de Avatar surgiu em 1994. No entanto, como a tecnologia da época não era adequada para o que ele queria fazer, o desenvolvimento do filme começou no início de 2006.

O longa-metragem estreou no final de 2009 e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria.

Em entrevista ao Collider, James Cameron revelou que começou a fazer Avatar: O Caminho da Água em 2017 e, por isso, demorou quase 5 anos para tê-lo pronto para sua estreia.





Avatar contou com uma tecnologia revolucionária

Para fazer o filme, James Cameron usou tecnologia de captura de movimento e imagens geradas por computador.

Para as cenas que mostram a tribo Na'vi, os atores tiveram que usar trajes especiais a fim de fazer com que a câmera acompanhasse cada um de seus passos.

Apesar de não ser a primeira produção 3D da história, Avatar popularizou o formato, que depois se tornou uma opção recorrente para se ver filmes no cinema.





Como foram criados os Banshees de Avatar

Os Banshees são grandes predadores aéreos e uma das criaturas mais famosas que habitam Pandora.

“Demoramos quase dois anos para chegar à versão final dos Banshees”, contou James Cameron em um especial na parte de conteúdos extras de Avatar, disponível no Disney+.

O diretor explica que eles foram inspirados por um grande número de animais, como barracudas, águias, cobras e até morcegos. Para suas cores chamativas, a equipe analisou as cores de sapos venenosos e peixes de recife.









Como foram criados os trajes da tribo Na’vi

Também nos extras do filme, John Harding, figurinista que trabalhou em Avatar, conta que o objetivo era criar vestuários inéditos.

Apesar da maioria das roupas vistas na produção serem feitas digitalmente, objetos reais foram usados como referência para criá-las.

Para se inspirar, a equipe realizou pesquisas em regiões tribais do mundo, como África, México, América Central e Indonésia.





Como foi feita a trilha sonora de Avatar

O compositor musical do filme foi James Horner, que usou vários instrumentos musicais, mas alterados de forma eletrônica para obter um efeito diferente do original. A explicação está na seção de extras de Avatar, disponível no Disney+.

“A primeira coisa que Horner fez foi trazer um especialista em música étnica para coletar vozes e sons de diferentes partes do mundo. Então, ele me mostrou tudo isso e transformou na melhor trilha sonora”, diz Cameron.

Além disso, James Horner trabalhou com dois cantores profissionais que gravaram um grande número de sons da língua Na'vi para integrar nas canções.





Não perca Avatar: O Caminho da Água

Avatar: O Caminho da Água pode ser conferido nos cinemas a partir de 15 de dezembro. Já Avatar, o longa original da franquia dirigida por James Cameron, está disponível no Disney+.