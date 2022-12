Disney e Avatar anunciam a campanha global “Vamos Manter Nossos Oceanos Incríveis”

Enquanto aguarda o lançamento de Avatar: O Caminho da Água, o público pode participar da ativação digital do Oceano Virtual de Pandora para ajudar a proteger 10 incríveis espécies oceânicas e seus habitats.



Avatar: O Caminho da Água, da 20th Century Studios, estreia nos cinemas do mundo todo no dia 15 de dezembro.

Para comemorar o lançamento da sequência do filme de sucesso de James Cameron, Disney e Avatar estão lançando a campanha global “Vamos Manter Nossos Oceanos Incríveis”, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados para proteger os oceanos e a vida marinha.

A campanha apoiará o trabalho da organização internacional The Nature Conservancy (TNC), que visa proteger 10 das mais incríveis espécies de animais e plantas em nossos oceanos, conectadas à beleza de Pandora.







Do que trata a campanha “Vamos Manter Nossos Oceanos Incríveis”

Por meio da ativação digital “Vamos Manter Nossos Oceanos Incríveis”, que estará disponível até 31 de dezembro de 2022, os usuários poderão criar sua própria criatura oceânica inspirada em Avatar.

Para cada criatura criada no Oceano Virtual de Pandora, a Disney doará 5 dólares para a The Nature Conservancy até alcançar US$1 milhão, a fim de ajudá-los a atingir a meta global de proteger 10% dos oceanos até 2030.

“Todo o planeta depende de nós para apoiar e manter a saúde dos nossos oceanos, que produzem metade do ar que respiramos, fornecem meios de subsistência para bilhões de pessoas e abrigam mais da metade de toda a vida na Terra”, disse Melissa Garvey, Diretora Global de Proteção dos Oceanos da The Nature Conservancy.





Quem participar da iniciativa apoiará a The Nature Conservancy na proteção de baleias-brancas, baleias-azuis, tubarões-baleia, tartarugas-de-pente, peixes-boi, raias-manta, peixes-papagaio, corais do tipo chifre-de-veado, leões-marinhos e até manguezais, essas regiões que são habitats costeiros e importante refúgio para muitos animais marinhos.

As espécies oceânicas selecionadas para serem protegidas podem ser encontradas em águas do mundo todo, muitas das quais compartilham qualidades com as criaturas e habitats de Pandora apresentados no novo filme da franquia Avatar.

Em Avatar: O Caminho da Água, um novo clã Na'vi e uma variedade de diversas criaturas aquáticas serão mostrados, inspirando o público a se conectar com a beleza de nossos oceanos aqui na Terra.







Até o momento, a Disney destinou mais de US$ 120 milhões a nível mundial (ultrapassando os US$15 milhões somente na América Latina) para apoiar organizações sem fins lucrativos que trabalham para salvar a vida selvagem, inspirar ações e proteger o planeta.

Quase US$20 milhões desses fundos foram fornecidos globalmente para programas que beneficiam a vida marinha, as comunidades e os oceanos dos quais todos dependemos. Esta iniciativa faz parte do Disney Planet Possible, ações tangíveis que a Disney está realizando para ajudar a criar um lar mais saudável para as pessoas e a vida selvagem.

“O ethos de Avatar afirma que todos estamos conectados uns aos outros e ao nosso planeta; portanto, é responsabilidade de todos impactar positivamente as pessoas e o mundo ao nosso redor”, disse Jon Landau, produtor de Avatar: O Caminho da Água.







Não deixe de ver Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho das Águas conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que travam para se manterem vivos e as tragédias que suportam.

O filme conta com cenas que mostram a vibrante bioluminescência e a beleza da paisagem aquática de Pandora, incentivando o público a apreciar as maravilhas de nosso próprio mundo oceânico.

Os ingressos em pré-venda para a sequência de Avatar já estão disponíveis e podem ser adquiridos online. Para participar da campanha, acesso o site oficial de “Vamos Manter Nossos Oceanos Incríveis”.