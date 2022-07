Em que ordem assistir aos filmes dos X-Men

Conheça a sequência correta para assistir à franquia disponível no Disney+ – por ordem de lançamento ou cronologicamente.

O final da série Ms. Marvel deixou os fãs dos X-Men de orelha em pé com a possibilidade de alguma novidade sobre os mutantes. Mas foi durante a Comic Con que a nostalgia veio à tona, com a divulgação de que a série animada X-Men 97’ – disponível no Disney+ – ganhará novos episódios.

O anúncio foi a ocasião perfeita para que muita gente se inspirasse a maratonar toda a franquia X-Men no serviço de assinatura. Entretanto, como ela tem diversos títulos, a pergunta que fica é: como seria melhor ver a franquia? Pela ordem de lançamento ou pela ordem cronológica?

A resposta é simples: depende de quem for assistir! Portanto, a seguir, confira a ordem dos filmes da saga tanto por ano de lançamento quanto cronológica:







Em que ordem assistir aos filmes do X-Men por data de lançamento





Essa é a forma mais simples de organizar todos os filmes protagonizados pelos mutantes lançados até o momento. Seguindo as datas de estreias, a lista fica assim:

X-Men: O Filme (2000)

X-Men 2 (2003)

X-Men 3: O Confronto Final (2006)

X-Men Origens: Wolverine (2009)

X-Men: Primeira Classe (2011)

Wolverine Imortal (2013)

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

X-Men: Apocalipse (2016)

Logan (2017)

X-Men: Fênix Negra (2019)







Em que ordem assistir aos filmes do X-Man cronologicamente





Esta é a ordem que segue, mais ou menos, a linha temporal de acontecimento dos fatos. É preciso, porém, ressaltar que há algumas controvérsias e contradições nos filmes.

Não é nada que estrague a diversão na hora de assistir a seus mutantes favoritos em ação. Entretanto, é importante ter este detalhe em mente ao maratonar.

Cronologicamente falando, a lista fica assim:

X-Men: Primeira Classe: sua história começa em 1944, em um campo de concentração e, sem seguida, se desenrola no ano de 1962, mostrando as origens do grupo de mutantes.

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido: esse é um dos filmes mais complicados de definir porque ele tem duas linhas temporais: uma que se passa em 1973 e outra que se passa em 2023. Então, nesta parte temos os acontecimentos da linha temporal de 1973.

X-Men Origens: Wolverine: apesar de começar no final do século 19, a história principal se passa em 1979 e mostra como o personagem ganhou suas garras de adamantium.

X-Men: Apocalipse: um dos filmes mais recentes tem sua história situada no ano de 1983.

X-Men: Fênix Negra: com Sophie Turner no papel de Jean Grey, o longa até tem seus momentos iniciais passados em 1975, porém sua história principal ocorre em 1992.

X-Men: O Filme: o primeiro filme da trilogia original não só foi lançado em 2000, como também se passa no período.

X-Men 2: assim como no longa anterior, esta produção também se passa no ano em que foi lançada, no caso, em 2003.

X-Men 3: O Confronto Final: o último filme da trilogia original traz novamente a história da Fênix, mas agora com a atriz Famke Janssen no papel de Jean Grey. Sua história se passa em 2006.

Wolverine Imortal: o filme se passa em 2013, com Logan lidando com a perda de Jean. Ou seja, ele funciona como sequência tanto para X-Men Origens: Wolverine quanto para X-Men 3.

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido: aqui poderia entrar a linha do tempo que se passa em 2023 também retratada neste longa.

Logan: para arrematar, o filme que retrata o futuro de Wolverine e dos demais mutantes é trágico e se passa no ano de 2029. O longa está disponível no Star+.

Toda a coleção X-Men está disponível no Disney+. Não deixe de programar a sua maratona!