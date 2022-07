Final de Ms. Marvel: cena pós-créditos traz a aparição mais esperada

Kamala enfrenta agentes do Controle de Danos em Jersey City no final da série. Além disso, o futuro da heroína na Marvel Studios é antecipado. Atenção: o artigo a seguir contém spoilers!

O episódio final de Ms. Marvel já está disponível no Disney+. O capítulo da série original da Marvel Studios segue a protagonista, Kamala Khan (Iman Vellani), quando ela retorna a Jersey City após sua viagem reveladora a Karachi.

Agora, uma batalha épica contra os agentes do Controle de Danos e novas revelações sobre seu futuro esperam por ela. Confira um resumo dos destaques do final de Ms. Marvel em cinco pontos:







1) Final de Ms. Marvel: Kamala Khan apresenta sua nova roupa de super-heroína





De volta em casa, Kamala conta a toda a família sobre sua verdadeira identidade — embora todos já saibam disso. Em seguida, descobre que há novos problemas em Jersey City.

Nakia (Yasmeen Fletcher) alerta que o local em que Bruno (Matt Lintz) morava explodiu misteriosamente e que o jovem está desaparecido. Antes de sair em busca do amigo, Kamala é interrompida por sua mãe, Muneeba (Zenobia Shroff), que lhe dá uma nova roupa de super-heroína.

Com o apoio da magia, Kamala sai pelas ruas procurando Bruno. Em uma rápida passagem pela Mesquita — tomada pelo Controle de Danos — Kamala encontra Bruno e Kamran (Rish Shah) e os ajuda a fugir.

No caminho, ela liga para Kareem (Aramis Knight) e pede para o jovem tirar Kamran dos Estados Unidos. O membro dos Adagas Vermelhas pede que Kamala o leve ao cais à meia-noite.







2) Final de Ms. Marvel: Kamala Khan e seus amigos ajudam Kamran a escapar de Jersey City





Kamala, Kamran, Nakia, Bruno, Aamir — e até Zoe (Laurel Marsden) — unem forças para distrair os agentes do Controle de Danos e dar ao último sobrevivente dos Clandestinos o tempo necessário para fugir da cidade.

Kamala e Kamran conseguem escapar, mas os demais são detidos. Então, o jovem decide confrontar a agente Sadie Deever (Alysia Reiner) e o resto de sua equipe após saber que sua mãe, Najma (Nimra Bucha), está morta.

Porém, o Clandestino ainda não consegue controlar bem sua magia. Assim Kamala, que já consegue dominar melhor seus superpoderes, cria um escudo mágico que protege a ela e a Kamran.







3) Final de Ms. Marvel: Kamala Khan ajuda Kamran a se recompor





Prestes a desistir de tudo, a protagonista diz a Kamran que Najma se sacrificou para "salvar este mundo", e que ela o escolheu para exercer sua magia. Kamran pergunta como ser normal agora, ao que a adolescente responde. "Somos apenas nós e o que fazemos com o que nos foi dado".

Kamala, então, usa sua super força para ajudar Kamran, e pede que ele vá ao cais. Deever e seus agentes tentam pegar a jovem, que está fraca após utilizar sua magia. Mas os cidadãos presentes protegem a super-heroína de Jersey City.







4) Final de Ms. Marvel: Kamala Khan adota Ms. Marvel como seu novo nome





Kareem dá as boas-vindas para Kamran em Karachi. E em uma conversa com sua filha, Yusuf (Mohan Kapur) revela porque eles decidiram chamar a garota de Kamala: "Kamal, em árabe, significa 'perfeito'", ele conta. E explica que, no contexto em que vê a jovem, Kamala significa maravilha: "Marvel", ele diz.

A menina, então, pergunta se pode ter o mesmo nome de Carol Danvers. Yusuf diz que não sabe quem é essa pessoa e que, para eles, Kamala sempre foi "nossa querida Miss Marvel".

Uma semana depois, Kamala se encontra com Bruno e Nakia. Mas antes de embarcar para a Caltech University of Technology, ele conta à protagonista que revisou os estudos genéticos da amiga.

O jovem explica que os comparou com os de Aamir (Saagar Shaikh), irmão de Kamala, e descobriu que há algo diferente nela, "como uma mutação ”.

"O que importa… É apenas mais um rótulo", a super-heroína responde.







5) A cena pós-créditos de Ms. Marvel: o retorno da Capitã Marvel e o futuro de Kamala Khan





Na cena pós-créditos de Ms. Marvel, Kamala decide descansar em seu quarto, mas sua mãe a repreende porque ainda há dever de casa para ela fazer. De repente, a magia em sua pulseira é ativada e a adolescente desaparece abruptamente.

De forma misteriosa, a Capitã Marvel é quem aparece no lugar. A cena termina com um grande anúncio: “Ms. Marvel estará de volta em The Marvels."

Lembre-se que os seis capítulos de Ms. Marvel e todos os filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) esperam por você no Disney+.