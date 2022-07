Quem é Matt Lintz, o ator que interpreta Bruno em Ms. Marvel

Não perca a história do ator que dá vida à Bruno, o melhor amigo de Kamala em Ms. Marvel, disponível no Disney+.

A série Ms. Marvel, disponível no Disney+, conta a história de uma adolescente fã de quadrinhos e apaixonada pelo mundo dos super-heróis, que um dia ganha superpoderes como os personagens que sempre admirou.

Kamala Khan (Iman Vellani) vem de uma família muçulmana religiosa, e tem uma mãe super protetora. E como se isso não bastasse, ela ainda deve lidar com problemas na escola, os parentes sempre por perto e a vida amorosa. Para ajudar com tudo isso, ela pode contar com seu melhor amigo Bruno (Matt Lintz).









Ms. Marvel: Quem é Matt Lintz?





Matt Lintz nasceu em 23 de maio de 2001, na cidade de Fargo, Geórgia, nos Estados Unidos. Começou a carreira na atuação muito jovem, tanto que aos quatro anos de idade fez suas primeiras aparições como ator em comerciais.

O intérprete de Bruno vem de uma família que se dedica à interpretação. Kelly Collins Lintz, sua mãe, é uma atriz conhecida pelos papéis em filmes de comédia e também em séries dramáticas. Além disso, seus três irmãos também estão trabalham na área. As irmãs mais velhas de Matt – Mackenzie e Madison – já protagonizaram diversas produções e o irmão mais novo – Macsen – também participou de várias séries e filmes.

Matt interpreta Bruno Carrelli em Ms. Marvel, o melhor amigo do protagonista. A notícia foi anunciada em novembro de 2020, quando vazaram as primeiras imagens do set de filmagem desta que é a sétima série live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Matt teve vários papéis importantes no cinema e na televisão — embora Ms. Marvel, no Disney+, seja um de seus trabalhos de maior destaque até agora devido à importância dele na trama.







Os papéis principais de Matt Lintz





A estreia de Matt Lintz no mundo da atuação foi em 2009, em um filme de terror no qual atuou em um personagem secundário. Depois disso ele passou a ter participações maiores em diferentes filmes.

Lintz também esteve em 11 episódios ao longo das temporadas 9 e 10 de The Walking Dead (disponível no Star+) como Henry, o filho adotivo de Carol (Melissa McBride) e Ezekiel (Khary Payton). Curiosamente, seus irmãos Mackenzie e Macsen também participaram da série, mas em diferentes temporadas.





Onde assistir à série Ms. Marvel

A primeira temporada de Ms. Marvel estreou em 8 de junho. A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo desta emocionante história é disponibilizado com exclusividade no Disney+. Não perca!