Descubra séries e curtas do Disney+ para assistir em menos de uma hora

Que tal curtir uma produção boa, divertida e rápida ao mesmo tempo? Confira uma seleção com conteúdos curtos para assistir quando não se tem muito tempo disponível.



Na correria do dia a dia, ou mesmo na época de férias, nem sempre temos tempo sobrando para ficar horas curtindo um filme ou maratonar uma série longa. Mas mesmo assim, podemos aproveitar um tempinho livre para curtir ótimos conteúdos curtos no Disney+!



Veja a seleção de divertidas séries e curtas disponíveis no serviço de streaming que possuem menos de uma hora de duração. Aproveite o melhor da Disney em qualquer hora e lugar, mesmo que você tenha pouco tempo:





A História do Wookie que Acredita





Os fãs de Star Wars podem ver um dos tesouros do universo com exclusividade no Disney+ em um curta-metragem especial. A História do Wookie que Acredita é um curta de animação originalmente feito para o especial de fim de ano, sendo apresentado na televisão em novembro de 1978.

A animação foi criada pela Lucasfilm e mostra que após Luke Skywalker e Han Solo sucumbirem a um suspeito vírus do sono, Chewbacca busca a cura com a ajuda de um aliado improvável, o caçador de recompensas Boba Fett. Os instintos de wookiee de Chewie o alertam de que nem tudo é o que parece.

O curta, de apenas nove minutos, conta com a narração de alguns dos atores mais famosos da saga Star Wars, como Carrie Fisher, Harrison Ford e Anthony Daniels.









Olaf Apresenta





A série de curtas animados Olaf Apresenta traz o boneco de neve favorito de todos, Olaf, direto do universo de Frozen para nos mostrar a sua versão divertida de vários filmes clássicos da Disney.

O dublador do personagem na versão brasileira, Fábio Porchat, retornou para o papel especialmente para a série de curtas e com toda sua habilidade, faz o público dar gargalhadas ao contar do seu jeitinho o enredo de sucessos como O Rei Leão, A Pequena Sereia, Aladdin e outros.

Cada curta tem até sete minutos e é possível ver toda a série em menos de um hora. Acredite: será uma das horas mais divertidas do seu dia!









Aventuras de Betty





Aventuras de Betty é um curta de animação que conta tudo o que ocorreu com a boneca pastora Betty, da franquia Toy Story, entre o segundo e o quarto filme, quando ela desaparece do quarto de Andy.

Em uma série de flashbacks, acompanhamos Betty contando a Woody o que aconteceu com ela durante sua fuga e andanças pelo mundo real. Vamos observar a transformação da cautelosa e bem educada boneca até ela descobrir o quanto é corajosa e habilidosa.

Um curta, de 13 minutos, é perfeito para fãs da franquia que desejam dar risadas e descobrir mais sobre uma das personagens mais queridas de Toy Story, e que tem um grande impacto no quarto longa.









Segredos Mágicos





Segredos Mágicos faz parte de um projeto criado pela Disney em 2019, o Sparkshorts. A ideia era juntar alguns funcionários da Pixar e dá-los seis meses e orçamentos limitados para desenvolver curtas-metragens de animação.

A única regra era que as histórias fossem baseadas em experiências pessoais dos criadores. Os dez curtas do projeto valem muito a pena serem assistidos, podendo começar com Segredos Mágicos – que tem 13 minutos.

A história acompanha Greg, que é rodeado por uma família amorosa e dono de um cachorrinho indisciplinado, mas muito alegre. Apesar de tudo isso, ele guarda um segredo. Com a ajuda de seu filhote e um pouco de magia, Greg descobre que não tem nada a esconder.









Fitas





Outro curta de animação do projeto Sparkshorts que merece ser visto é Fitas, dirigido e escrito por Erica Milsom, com a história de Adam Burke, Matthias De Clercq e a própria Milsom.

Na produção de 12 minutos, uma menina autista não-verbal e um menino tagarela são parceiros em uma viagem de canoagem. Para completar sua jornada através de um lago urbano, ambos devem aprender como o outro experimenta o mundo.









Eu Sou Groot





A série de curtas animados Eu Sou Groot é para os fãs de Marvel que desejam ver uma produção rápida, engraçada e interligada ao UMC. Cada episódio acompanha o icônico personagem enquanto ele passa pela adolescência após seu sacrifício no filme original dos Guardiões da Galáxia.

Enquanto alguns episódios de Eu Sou Groot são focados em histórias que terminam em si mesmas, outros apresentam aspectos que se correlacionam com os principais filmes da Marvel.

São 5 curtas de cerca de cinco minutos cada, portanto dá para assistir a todos episódios em menos de uma hora. Aproveite!





Bao





A animação Bao foi a grande vencedora do Oscar® de Melhor Curta-Metragem de Animação em 2019. A produção conta a história de uma mãe que se sente solitária depois que o filho sai de casa que encontra uma chance inesperada para exercer suas habilidades maternais.

Enquanto cozinha, a personagem percebe que um dos bolinhos que preparou, conhecidos na tradição chinesa como “bao”, cria vida. Ela e ele se afeiçoam e passam a ter um relacionamento de mãe e filho.

No entanto, aos poucos, o bao começa a desejar cada vez mais independência, enquanto sua mãe continua cercando-o, com medo dele sofrer no mundo externo. Aos poucos, brigas irão afastar os dois até o momento em que a tensão entre eles levará a consequências inimagináveis.