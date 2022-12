Professor de física que faz cosplay de Star Wars há mais de 20 anos se inspira em Luke Skywalker

Moisés David Sobral esteve presente na CCXP 2022: ele diz se espelhar no personagem e está ansioso para o retorno do herói jedi na nova temporada de The Mandalorian.

Moisés David Sobral é professor de física e conta que o lendário personagem Luke Skywalker, da saga Star Wars, sempre o inspirou a crescer cada vez mais em sua profissão.

Natural de Londrina (Paraná), Moisés já faz cosplay há 24 anos e escolheu ir vestido como seu ídolo ao primeiro dia da Comic Con Experience – CCXP 2022 – realizada em São Paulo no início de dezembro

Com 39 anos, ele explica que a franquia Star Wars sempre fez parte de sua vida e, apesar de ser cosplayer de outros universos, poder compor o personagem Luke Skywalker é o que ele mais gosta.

“Luke sempre foi o meu herói. Quando ele apareceu na série The Mandalorian eu enlouqueci”, conta ele enquanto caminhava pelo estande da Disney na CCXP – o maior evento de entretenimento e cultura pop da América Latina.

Moisés participou dos quatro dias da CCXP, e em cada um usou uma fantasia diferente. “Também faço cosplay de alguns personagens da Marvel, pois gosto bastante. Mas tenho uma ligação pessoal com Star Wars”, afirma.







Fã está ansioso pelo retorno de Luke Skywalker em The Mandalorian

O professor conta que a série The Mandalorian é, atualmente, a sua preferida no Disney+. “A série conseguiu reproduzir bem a nostalgia dos anos 1980, dos primeiros filmes, que eu gosto tanto”, afirma.

Moisés também diz assistir repetidamente ao filme Rogue One. “É subestimado por uma parcela dos fãs, mas é uma história incrível, conseguiu me conquistar de primeira!”.

Sua felicidade em ver Luke Skywalker retornar com o ator original, Mark Hamill, foi tanta que ele quis vir para a CCXP justamente fantasiado do personagem na versão da série. “Ele destruiu todo mundo, foi incrível. E eu espero que ele apareça nas próximas temporadas, porque estou muito ansioso”, disse ele.

Para sorte de Moisés, os produtores da Disney+, Dave Filoni e Jon Favreau, confirmaram no painel da Lucasfilm naquele mesmo dia na CCXP que Luke irá retornar para a 3ª temporada de The Mandalorian.







Ídolo para a vida toda

Quando questionado sobre o motivo de sua admiração por Luke, Moisés David conta que se identifica e inspira no Mestre Jedi. “Ele é um cara que começou do nada, era um simples fazendeiro. Aos poucos ele foi aprendendo o caminho da Força, destruiu uma Estrela da Morte e se tornou um mestre respeitado”, conta ele.

“De certa forma, eu segui os mesmos passos. Comecei do nada, estudei, virei professor de Física, fui dar aula pra turmas de primeira até quarta séries e fui crescendo. Hoje, posso falar com orgulho que sou muito querido e reconhecido pelos meus alunos em Londrina”, disse Moisés.

“Eu brinco que fui seguindo os passos do caminho do Jedi, aos poucos. É algo que me motiva e acho que motiva meus alunos”, contou ele.

Além de Luke, Moisés conta ser fã de Leia e Han Solo. “Claro, também tem o maior vilão de todos os tempos, Darth Vader”, diz ele. “Todos esses personagens são especiais pra mim, me traz muita alegria sempre que consigo reencontrá-los tanto a cada CCXP, como nas séries e nos filmes”.