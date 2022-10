Star Wars: qual é a relação entre Cassian Andor e Han Solo

Os dois personagens têm mais em comum do que pode parecer. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Diego Luna continua conquistando os fãs da saga Star Wars como Cassian Andor na nova produção da Lucasfilm. Andor já está disponível no Disney+, com um novo episódio estreando a cada semana.

Mostrando como o Império afeta também os homens comuns da Galáxia, a produção mostra um novo lado do universo criado por George Lucas. E o thriller de espionagem mostra ainda uma curiosa relação entre Cassian e Han Solo.







Como Cassian e Han Solo estão relacionados em Andor

Com seis episódios já disponíveis, a série leva a tensão do público ao máximo, com cenas repletas de suspense e ação. Contudo, o episódio quatro trouxe uma curiosa revelação. Acontece que Andor e Han Solo têm algo em comum.

É algo que vai além do fato de serem anti-heróis que se unem à causa Rebelde ou de lutarem contra o Império. Os fãs mais atentos de Star Wars certamente repararam no diálogo entre Cassian e Luthen Rael (Stellan Skarsgard) neste episódio.

Durante a conversa, Cassian diz a Luthen que esteve no planeta Mimban, onde foi “direto da prisão para a lama” quando adolescente. E que, durante dois anos, ele lutou no local, sendo um dos 50 sobreviventes.







Pois bem, no filme Han Solo: Uma História Star Wars, Han Solo (aqui vivido por Alden Ehrenreich) também passou um tempo em Mimban. Inclusive, foi durante sua estadia no planeta pantanoso que ele conheceu seu amigo, Chewbacca.

Ou seja, o planeta Mimban foi um cenário importante na vida de ambos os personagens.

Não deixe de acompanhar a emocionante aventura de Cassian Andor antes de se tornar o herói que conhecemos em Rogue One: Uma história Star Wars. Assista a Andor no Disney+.