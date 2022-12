The Mandalorian: data de estreia da temporada 3 é anunciada na CCXP

Anúncio foi realizado em painel durante a CCXP, feira de cultura pop em São Paulo.



No primeiro dia da Comic-Con Experience (CCXP), foi confirmada a data de estreia da temporada 3 de The Mandalorian. A produção chega no dia 1º de março de 2023 ao Disney+.

Os fãs de Star Wars vão curtir mais uma vez as aventuras de Din Djarin – interpretado por Pedro Pascal.

Vale lembrar que a primeira temporada da série se passa cinco anos após os acontecimentos de Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, após a queda do Império Galáctico.

O anúncio foi acompanhado por uma imagem em que é possível ver o pequeno Grogu, que estará mais uma vez presente na ficção.