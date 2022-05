Descubra o que é a tão falada “Força” da saga Star Wars e como ela atua em quem pode usar seu poder. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Quem acompanha a saga Star Wars ao longo de décadas já ouviu muitas vezes falar sobre a “Força”. Em diferentes momentos e situações dos filmes, os personagens citam esse grande poder.

Logo no primeiro filme lançado nos cinemas, Star Wars episódio IV – Uma Nova Esperança, de 1977, o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi apresenta a força para o então jovem Luke Skywalker: “A Força é o que dá o poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todas as coisas vivas. Ela nos cerca e nos penetra, ela une a galáxia”.

Mas o que é essa “Força”? Veja a resposta para essa questão e entenda melhor o que é, de onde vem e como ela atua.





Star Wars: O que é a Força?





A Força em Star Wars é definida como um campo de energia misterioso criado pela vida que une toda a galáxia e que se comunica com os indivíduos por meio dos midi-chlorians. O poder da Força é usado pelos praticantes da Ordem Jedi e pelos Sith e outros sensíveis a essa energia.







Star Wars: Como a Força atua?





Essa energia da Força dá habilidades extraordinárias a quem pode usá-la, como levantar objetos, enganar as mentes de outras pessoas e até ter a visão antecipada de alguns acontecimentos. Embora a Força possa conceder aos usuários habilidades poderosas, ela também direciona suas ações, pois tem uma vontade própria.

Assim, a Força pode ser usada para o bem ou para o mal. Os Jedis costumam usá-la para bons propósitos, como proteção, persuasão, sabedoria, melhorar a força física, entre outros atributos.







Star Wars: como Luke Skywalker explica o que é a Força





No filme Star Wars episódio VIII – Os Últimos Jedi, de 2017, quando Luke pergunta a Rey: “O que você sabe sobre a Força?”, ela responde: “É um poder que os Jedi têm que os permite controlar as pessoas e fazer as coisas flutuarem”. Luke então a corrige e diz: “É a energia entre todas as coisas, uma tensão, um equilíbrio que une o universo”.

A explicação de Luke é tão vaga quanto a que Obi-Wan deu a ele muitos anos antes. Mas, desta vez, Rey ganha poderes justamente usando essa energia. Então, quando Luke pede que ela sinta a Força, ela consegue entender a sua verdadeira natureza. O filme apresenta a Força com uma montagem de imagens que justapõem seres vivos à natureza.

Como diz Rey: “As ilhas, os pássaros, a morte... O que alimenta uma nova vida. Quente, frio. Paz, violência”. Em outras palavras, a Força pode ser considerada uma energia que consiste em um ecossistema da vida, onde há uma troca contínua entre seres vivos e não-vivos do Universo.

Assista à saga Star Wars completa com exclusividade no Disney+, e acompanhe os conteúdos sobre os filmes, séries e especiais desse universo diretamente no site da Disney Brasil.