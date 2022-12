Disney na CCXP: Saiba como foram os quatro dias do estúdio durante o festival

Do estande de mais de 1.000 m² aos painéis e cosplayers, confira tudo o que aconteceu na Expo São Paulo na CCXP 2022!

São Paulo ficou pequena para a animação e paixão dos fãs da Disney que invadiram a edição de 2022 da Comic Con Experience – mais conhecida como CCXP – de 1 a 4 de dezembro na Expo São Paulo, na capital paulistana.

Mais de 300 mil visitantes puderam conhecer alguns de seus artistas favoritos ao longo do evento e viver experiências únicas no estande de mais de 1.000 m² do estúdio e conhecer os próximos lançamentos das marcas Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios e Walt Disney Studios.

Além disso, os fãs puderam dar de cara com uma das maiores comunidades de cosplayers do mundo, que deram um verdadeiro show de originalidade, talento e devoção durante os quatro dias da CCXP 2022.





Disney na CCXP: Mais de 1.000 m² de magia







Todos aqueles que passaram pelo estande da Disney tiveram que, primeiro, recuperar o fôlego antes de aproveitarem todas as experiências disponíveis. O lugar ocupou dois quarteirões da São Paulo Expo e trouxe ativações de todas as marcas do estúdio.



“O estande está gigante, é difícil escolher o que queremos fazer primeiro! Eu já vim a outras edições da CCXP, mas nessa a Disney se superou”, disse Marcos Carvalho, publicitário, um dos fãs da marca que estiveram presentes na quinta-feira.

Ele e os amigos estavam na fila para entrar na ativação de Avatar 2: o Caminho da Água, novo filme da franquia criada por James Cameron, que oferecia uma experiência totalmente imersiva no mundo aquático de Pandora.







Disney na CCXP: Experiência no mundo subaquático de Pandora





Ao entrar no espaço dedicado à Avatar no estande da Disney, o público encontrava um local totalmente revestido de telas sensíveis ao toque (inclusive no chão), em que era possível sentir como um ambiente tão responsivo quanto o de Pandora poderia parecer na vida real.

Era possível ver bolhas saltarem sob seus pés a cada passo e bastava um toque nas lindas algas do mar nas paredes ao seu redor para que um brilho efervescente aparecesse. Logo em seguida, o trailer do filme passava dentro da ativação, um espaço de quatro dimensões, oferecendo um novo olhar sobre as cenas do filme.

O longa, que estreia dia 15 de dezembro, contará a história de Jake Sully (Sam Worthington) e Ney'tiri (Zoe Saldaña) depois deles formarem uma família. Quando uma antiga ameaça ressurge, eles precisam sair de casa e explorar outras regiões de Pandora.









Disney na CCXP: Espaços perfeitos para fotos







O estande também oferecia uma experiência imersiva para um dos próximos lançamentos da Disney, o live-action de A Pequena Sereia. Nela, os visitantes entravam em um espaço parecido com o fundo do mar, onde podiam tirar fotos com Ariel e ouvir a icônica canção “Part of Your World” na voz de Halle Bailey, que interpreta a princesa no filme.

Espaço para fotos, aliás, era o que não faltava nos dois blocos de ativações do estúdio. Visitantes puderam fazer retratos em espaços exclusivos do novo filme de animação da Walt Disney Animation Studios Mundo Estranho, do próximo longa da franquia Indiana Jones (que teve seu nome revelado durante a CCXP), de Guardiões da Galáxia 3 e, é claro, de The Mandalorian.









Disney na CCXP: Star Wars e Marvel







Na ativação da série original de Star Wars, The Mandalorian, era possível conhecer o fofo Grogu e tirar uma foto ao lado dele e de Din Djarino, mandaloriano que dá título ao show.

“Meu coração está dividido entre Star Wars e Marvel, são as duas coisas que mais amo no planeta. Eu fico indo e vindo entre as duas ativações porque paro pra conversar com algum cosplayer ou outro fã, e fico simplesmente encantada olhando os detalhes”, diz Carla Silveira, estudante e fã ferrenha que passou os quatro dias visitando a CCXP.

Além da área dedicada a Guardiões da Galáxia, a parte de Marvel trazia um espaço inteiro dedicado ao filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que estreia 16 de fevereiro de 2023 e dá início à fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel.

Fora as ativações, os fãs puderam encontrar uma loja oficial da Marvel no estande da Disney de 80 metros quadrados. Além de servir para os fãs fazerem compras de produtos de seus personagens favoritos, a ativação é um gostinho do que vem por aí: a primeira loja oficial da marca na América Latina, que deve ser inaugurada no shopping Dom Pedro, em Campinas, São Paulo.









Disney na CCXP: Disney 100 e Combo+





Do outro lado do estande, os visitantes puderam conhecer o personagem brasileiro da Disney, o Zé Carioca, pessoalmente no espaço da Disney 100. O lugar foi criado exclusivamente para dar início às comemorações de 100 anos do estúdio, que faz um século de existência em 2023.

No espaço, os fãs podiam sambar ao lado de Zé Carioca, concorrer a prêmios exclusivos na roleta da Rádio Disney e tirar fotos ao lado do Mickey prateado. Ao redor, diversas cenas marcantes dos 100 anos da marca encantavam os visitantes.

Aproveitando que estavam ali, os visitantes também tentar a sorte no quiz do Combo+. O jogo trazia perguntas sobre produções disponíveis no Disney+, Star+ e ESPN e colocava dois grupos um contra o outro em uma briga por prêmios exclusivos.









Disney na CCXP: painel com apresentações exclusivas de todas as marcas







Na quinta-feira, primeiro dia da CCXP, os visitantes e fãs da Disney puderam, além das ativações no espaço da marca, acompanhar um painel de anúncios de todas as marcas da companhia que durou quase quatro horas, no palco principal da CCXP. O clima era de ansiedade mas, no final, os participantes do painel não deixaram a desejar.

Apresentado por Marcelo Forlani, um dos criadores do site Omelete e da CCXP, o super painel trouxe produtores, diretores e atores internacionais para apresentar cada um dos lançamentos da Disney para 2023.









Disney na CCXP: Elementos, novo filme da Pixar







Elementos | Painel #DisneyNaCCXP22



Começando por Denise Ream, produtora do novo filme da Pixar, Elementos, o público ficou extasiado ao ver novas cenas exclusivas do longa. Entre elas, uma sequência encantadora mostrando uma espécie de jogo de basquete entre os seres de ar da Cidade dos Elementos, onde a história acontece.

Disputado no Estádio do Tornado, o jogo é uma das atrações que os protagonistas Amber, a garota de fogo, e Wade, o rapaz de água, vão assistir juntos enquanto sua relação começa a evoluir (apesar das diferenças).







Disney na CCXP: nova temporada de The Mandalorian



Em seguida, o astro chileno Pedro Pascal, que interpreta o protagonista da série The Mandalorian, apareceu pessoalmente no palco para contar um pouco mais da 3ª temporada de The Mandalorian junto de Jon Favreau e Dave Filoni, que falaram por vídeo remotamente, direto de Los Angeles.

Os dois produtores da Lucasfilm, são responsáveis pela série da franquia Star Wars do Disney+ em 2023 e prometeram muita coisa nova vindo por aí.

A dupla garantiu a participação do personagem Luke Skywalker (Mark Hamill) na nova temporada da produção estrelada por Pascal e trouxe um presente exclusivo para o público em êxtase do CCXP: um pôster inédito de The Mandalorian que foi dado a todos presentes no painel.









Disney na CCXP: Indiana Jones e Guardiões da Galáxia







Logo depois, mais surpresas vieram da Lucasfilm: um trailer exclusivo do quinto e último filme da franquia Indiana Jones foi exibido, junto da revelação de seu título oficial: Indiana Jones e o Chamado do Destino. O longa será estrelado por Harrison Ford e contará ainda com a presença dos astros Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas e Mads Mikkelsen.

Já na terceira hora de painel, novas cenas do segundo filme de Avatar foram apresentadas pela atriz Zoe Saldaña, assim como o trailer do terceiro longa de Guardiões da Galáxia, também estrelado por ela, que levou o público presente à loucura.







Disney na CCXP: fanáticos por Marvel







Marvel | Painel #DisneyNaCCXP22



É de se pensar que, com tanto tempo de apresentações, os fãs já estivessem cansados nesse ponto, certo? Errado: os gritos de entusiasmo só aumentavam ao longo das horas e tudo explodiu quando a vinheta da Marvel começou a ser tocada ao vivo por uma banda de percussão.

É provável que a São Paulo Expo nunca tenha visto animação tão contagiante quanto a dos marvetes presentes no painel de quinta-feira. A entrada de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, Paul Rudd, intérprete do Homem-Formiga, Evangeline Lilly, atriz que faz a Mulher-Vespa, e Jonathan Majors, que fará Kang no UCM, levou a plateia à loucura.

Os quatro mostraram duas cenas inéditas do novo filme. “São as melhores boas-vindas que eu já recebi na vida. Estou tão animado de estar aqui com vocês”, disse Paul Rudd. “O Scott passou por muita coisa, por isso, que tal vermos como ele está no início do filme?”, disse ele antes de apresentar as cenas do filme que dará início a Fase 5 da Marvel.









Disney na CCXP: Cosplayers







Uma das maiores experiências do CCXP, no entanto, é, para muitos, a cena cosplayer. Durante os quatro dias de evento, milhares de pessoas chegam com suas fantasias incríveis para encantar fãs que, assim como eles, acreditam na magia de seus personagens favoritos.

A Disney, com suas diversas marcas, foi uma das que mais atraiu artistas de todo o país para seu estande. “Eu venho para ver os cosplayers. Eles são incríveis, é mágico. Eu consigo ver uma princesa e na outra esquina o Thor. É algo que só acontece aqui”, disse Fernando Brás, professor, que visitava o estande na quinta-feira.

Quatro dias com fantasias pesadas pode parecer um esforço enorme para alguns, mas os cosplayers dizem que vale a pena. “Ver a emoção das crianças quando elas te veem, como os olhos delas crescem, como elas ficam genuinamente impressionadas, isso não tem preço”, diz Thaís Julioti, que faz cosplay há oito anos e nessa edição foi de Aurora, a Bela Adormecida.

Segundo ela, e outros cosplayers, a ideia é justamente oferecer uma experiência única para os outros fãs. “Além disso eu adoro todo o processo, desde a manufatura da roupa à maquiagem e a atuação. É terapêutico”, diz Rafaela Vieira, que foi de Feiticeira Escarlate ao evento. “É uma paixão, sempre vale a pena”, conclui.