Porchat retorna como Olaf para contar os clássicos da Disney no Disney+ Day

Saiba mais como os criadores da série Olaf Apresenta trabalharam para criar a nova história do boneco de neve que estreia exclusivamente no Disney+



Um dos momentos mais conhecidos de Frozen 2 foi quando o querido boneco de neve Olaf, que na versão em português é dublado pelo humorista Fábio Porchat, reinterpreta os eventos do primeiro filme para as comunidades isoladas das Florestas Encantadas em torno de Arendelle.

A cena, segundo o dublador em inglês do personagem, Josh Gad, foi acrescentada de última hora. Mas foi uma decisão acertada. O momento é tão querido pelos fãs da franquia que a produtora dos filmes, Jennifer Newfield, teve a ideia de criar uma série de curtas exclusivos com Olaf reinterpretando outros filmes famosos da Disney.

Assim surgiu Olaf Apresenta, que estreia dia 12 de novembro, no Disney+ Day. Os curtas animados apresentam Olaf, seus amigos da neve e o alce Sven, recapitulando os eventos de diferentes clássicos de animação da Disney, como A Pequena Sereia, Moana, Aladdin e muito mais.



De acordo com o diretor dos episódios, Hyrum Osmond, a ideia era abordar as histórias com um ângulo cômico que só Olaf seria capaz de fazer. “Refazer esses filmes foi muito especial porque foram eles os responsáveis por eu querer fazer animação. Então, ter a oportunidade de revisitá-los e pela perspectiva ingênua e irreverente de Olaf foi um presente”, disse ele em coletiva de imprensa.



Para o dublador original de Olaf, a experiência foi emocionante. “Refazer vozes de personagens como o Gênio do Aladdin, interpretado por um dos meus maiores ídolos, Robin Williams, foi extraordinário”, disse Gad.

Newfield explicou que uma das melhores partes do projeto foi fazer essa homenagem, mas com liberdade para realizarem algo único ao mesmo tempo. “Sabíamos que podíamos tomar liberdades, algo que não é comum na nossa profissão. Então, mesmo na hora de gravar, podíamos permitir que os dubladores improvisassem, o que deixou tudo mais orgânico”, disse ela.





Além disso, os filmes revelam mais sobre o próprio Olaf. “Ele é um personagem muito querido pelo público porque ele vive em constante exploração e crescimento e isso não é diferente do que acontece aqui”, conta Gad.



De acordo com os três, em Frozen 2, Olaf apresenta novos questionamentos existenciais que não são totalmente respondidos no filme. “Em cada um dos curtas, vamos vendo Olaf aprender coisas sobre si mesmo e o mundo. Isso faz com que os episódios não fiquem repetitivos, há sempre algo diferente que desafia ele”, diz Gad.

Newfield acrescenta que essa perspectiva também permite um olhar crítico sobre filmes que amamos. “Ele está contando histórias que existem desde antes dele nascer, então ele questiona lógicas que, antes, eram aceitas cegamente, coisa que ele não está nem um pouco disposto a fazer”, diz ela.