Frozen para iniciantes: qual é o nome do boneco de neve?

Descubra o nome e quem faz a voz do divertido personagem que conquistou o coração do público!

A história das irmãs Elsa e Anna em Frozen – Uma Aventura Congelante trouxe de volta a magia dos musicais Disney. Mas além das duas princesas, a animação, disponível no Disney+, também trouxe outros personagens muito divertidos.

Um deles era um simpático boneco de neve – que também era um tanto quanto atrapalhado. Ah, e ele sonhava com o verão! Você sabe de quem estamos falando?

Qual é o nome do boneco de neve de Frozen – Uma Aventura Congelante?

Anna está se arriscando em meio a neve em busca da irmã, Elsa, que se trancafiou em um palácio de gelo. Ela conta com a ajuda do alpinista Kristoff e de sua leal rena, Sven. Mas o trio não enfrenta essa aventura sozinho.

No caminho eles cruzam com um carismático boneco de neve. Seu nome é Olaf, e ele gosta bastante de conversar. Logo ele começa a falar com o grupo, que fica surpreso com a nova companhia.

Na versão em inglês, Olaf é dublado pelo ator Josh Gad. Já na versão brasileira, é o ator, comediante e roteirista Fábio Porchat quem empresta sua voz ao boneco de neve, em seu primeiro papel como dublador.

Confira também as aventuras de Olaf em Olaf Apresenta, Era Uma Vez Um Boneco de Neve e Olaf em Uma Nova Aventura Congelante de Frozen, todos disponíveis no Disney+.

O personagem também participa de Frozen 2 e dos especiais Frozen: Febre Congelante, Natal em Arendelle e Natal em Arendelle: Recortes de Papel também disponíveis no streaming.