Flutuar e Fitas, dois curtas da Disney que vão te fazer pensar sobre o autismo

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, veja duas animações que fazem refletir sobre o tema.





No dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma data para difundir informações, demolir mitos e promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Disney+, você encontra dois curtas-metragens de animação que abordam o autismo de forma sensível.

O espectro autista é uma neuroatipia que pode se manifestar de diferentes formas e níveis de suporte. Ela altera a capacidade de uma pessoa de se comunicar e se relacionar com os outros. Veja, a seguir, duas histórias que mostram, de maneira distinta, a forma única com que os autistas veem o mundo.









O autismo em Flutuar



Dirigido por Bobby Alcid Rubio, o curta de animação é uma adaptação de uma história real escrita por ele. Crescer cuidando de uma criança com autismo se tornou, além de um desafio como pai, um estímulo para o criador contar essa história fantástica e corajosa.

A animação aborda o autismo de forma bastante sutil e indireta, além de contar o exato momento em que um pai descobre que seu filho não é bem como as outras crianças: o menino pode voar. Com medo do julgamento das outras pessoas, ele faz de tudo para “esconder” o filho a fim de protegê-lo. Mas o dom do menino, que é justamente flutuar, acaba se tornando público. E agora, o pai continuará escondendo a si e ao menino ou vai aceitar seu filho como é?









O autismo em Fitas



Escrito e dirigido por Erica Milsom, este curta de animação apresenta o primeiro personagem da Pixar que é autista não verbal. Nele, conhecemos dois jovens em uma canoa à deriva em um lago. Eles precisam encontrar uma forma de se conectar e descobrir o mundo pelo olhar um do outro para voltarem para o acampamento.

Ambas as animações fazem parte do projeto Spark Shots, parceria da Disney com a Pixar. Nele, os artistas da Pixar têm um espaço para exibir seus trabalhos autorais.