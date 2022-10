Marvel na BGS 2022: estande exclusivo atraiu fãs e cosplayers apaixonados por personagens

Pela primeira vez com um estande próprio na Brasil Game Show, a Marvel reuniu em seu espaço diversos fãs de games e de super-heróis. Confira como foi a experiência para o público!



O público que visitou o estande da Marvel na Brasil Game Show (BGS) entre os dias 6 e 12 de outubro puderam se sentir mais próximos de seus super-heróis favoritos curtindo cenários exclusivos, participando de jogos e em contato com outros fãs vindos de todo o país.

Ocorrido no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento reuniu cerca de 400 expositores, mais de mil influenciadores e um público de mais de 300 mil pessoas em torno da paixão pelos games.

Na 13ª edição da BGS (a maior feira de games da América Latina), pela primeira vez a Marvel teve um espaço próprio, cheio de atrações pensadas para os fãs se divertirem e ter um momento de imersão no universo Marvel.







Marvel na BGS 2022: um lugar para os fãs

“Finalmente temos um lugar para nós, fãs da Marvel, aqui na BGS. Tenho vindo ao estande com meus amigos todos os dias da feira”, disse o estudante Márcio Calado, de 19 anos, visitante assíduo das outras edições.

Para o jovem, além das instalações para tirar fotos e das estações para jogar alguns dos games Marvel, o melhor do evento foi poder encontrar cosplayers e outros fãs da marca.









Marvel na BGS 2022: diversão e informação

Os aficionados pelo universo Marvel puderam competir entre si para mostrar quem sabia mais sobre os personagens mais famosos da marca em diversas atividades promovidas no estande ao longo dos dias da feira.

Luciano Amaral, embaixador da Marvel e apresentador de todas as ações no estande, também apresentou os artistas convidados para os pocket shows da Rádio Disney e outros momentos de confraternização. Segundo Luciano, o contato com os fãs foi o destaque da edição.

“Estive na primeira participação da Marvel na BGS, em 2019. Mas esse ano, com o estande próprio, a interação com o público é muito mais intensa. É muito legal ver adultos e crianças de todas as idades brincando e nos surpreendendo sobre o quanto eles sabem e adoram os personagens da Marvel”, explicou o embaixador da marca no Brasil.









Marvel na BGS 2022: versões do Homem-Aranha

Em uma das atividades promovidas no estande, encontramos Felipe Nascimento Rocha, de 19 anos, que sabia as respostas para todas as perguntas de um quiz especial em homenagem ao Homem-Aranha, que completa 60 anos de existência esse ano. Inclusive, Felipe é tão fã que estava como cosplay do super-herói.

“Vim vestido do Homem-Aranha do Tom Holland, numa versão costurada por mim e pela minha avó. Quis fazer uma fantasia mais caseira mesmo, mas ao mesmo tempo bem detalhada”, disse ele entre fotos com outros cosplayers que apresentavam outras versões do aracnídeo.

Felipe foi um dos frequentadores que “bateram cartão” no estande da Marvel em vários dias da BGS. “Vim aqui desde o primeiro dia, tem sempre alguma coisa acontecendo, gente legal para conversar, fora as atividades que estão demais”, contou.



Marvel na BGS 2022: fãs de todo universo Disney

Outro participante que chamou a atenção em uma brincadeira que rolou no estande da Marvel foi Everson Alves, de 30 anos. O tatuador foi como cosplay do Baymax, o robô inflável da animação da Disney Operação Big Hero (disponível no Disney+).

“Vim assim porque Operação Big Hero é meu filme favorito de todos os tempos”, explicou ele. Segundo Everson, vir caracterizado é um esforço que vale a pena. “Muita gente ama o Baymax, teve crianças que choraram ao me ver. Então, mesmo suando muito embaixo da fantasia, eu estou muito feliz”, contou.









Marvel na BGS 2022: experiência de cosplay

Em um dos dias da feira, enquanto parte do público prestava atenção no campeonato de Fortnite que aconteceu no estande, Letícia e Gustavo chegaram no espaço com todo o poder da Feiticeira Escarlate e do Dr. Estranho.

Com fantasias que levaram dois meses para ficarem prontas, o casal estava em sua segunda BGS como cosplayers. “Sempre adorei o Dr. Estranho, era fã dos quadrinhos desde pequeno e estou amando essa redescoberta dos fãs do personagem após os filmes”, explicou Gustavo.

Já Letícia afirmou gostar da Wanda Maximoff pelo seu papel como mulher poderosa dentro do UCM. “O pessoal fica muito impressionado com a nossa caracterização e vem correndo tirar foto”, contou.







Marvel na BGS 2022: Loja exclusiva

O estande contou ainda com uma loja oficial da Marvel que tinha mais de mil itens entre produtos exclusivos, colecionáveis e importados. Além dos jogos “Guardians of the Galaxy” para PlayStation 4 e 5, e o game para computador “Spider-Man Remastered”, também disponíveis para serem jogados no estande.

Além disso, quem visitou o espaço pode comprar as camisetas exclusivas do projeto “O Poder É Nosso”, no qual cinco artistas brasileiros fizeram releituras de personagens negros da Marvel.









Marvel na BGS 2022: o espaço mais bonito da BGS

Entre os cenários criados especialmente para o público tirar fotos, estava o ambiente Thor, que tinha o famoso martelo Mjolnir. Por lá também, as lanças das guerreiras Dora Milaje, de Pantera-Negra.

Mário Alexandre, de 38 anos, era um que curtiu tirar fotos no estande da Marvel. O cosplayer estava vestido como o personagem Shang-Chi, do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com uma fantasia encomendada que demorou um mês e meio para ficar pronta.

“O Shang-Chi é meu super-herói favorito da Marvel. Depois de ver o filme, eu fui atrás das histórias em quadrinhos e me apaixonei, por isso vim assim para a BGS”, contou ele.

Mário disse ainda que a energia do estande foi um dos pontos altos da BGS, o que o fez ficar horas no espaço durante sua visita à feira de games: “Tem lugares legais para tirar fotos, muita interação com fãs, além de ser um dos lugares mais bonitos da feira!”

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!