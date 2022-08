3 pontos-chave do trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre 

Continuação de Pantera Negra estreia nos cinemas em novembro. Veja revelações importantes mostradas no trailer da nova produção da Marvel Studios.



Durante a Comic Con deste ano, a Marvel anunciou novidades que vão de séries animadas a filmes e séries em live-action. Mas um dos lançamentos mais aguardados do evento foi o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

A prévia da continuação de Pantera Negra, estrelado pelo saudoso Chadwick Boseman, deixou várias perguntas no ar. Mas também deu algumas respostas ao público sobre o que está por vir.

A seguir, confira três pontos essenciais que o trailer trouxe para o público:

Trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre mostra o futuro de T’Challa e do trono

Não é preciso ser fã para saber que T’Challa (Boseman) se torna o rei de Wakanda no primeiro longa da franquia. Entretanto, com a morte prematura do ator, a Marvel precisou adaptar a sequência.



Pela prévia, é possível perceber que, na história, T’Challa também não está mais entre seu povo. Com isso, sua mãe, Ramonda (Angela Bassett) é quem assume o trono de Wakanda.

A presença de Namor e de Atlântida são confirmadas

No início do vídeo, uma criança nascendo na água aparece. Quem reparar bem, verá que o bebê tem uma espécie de barbatana nos pés, confirmando que se trata de Namor.

O trailer confirma que Príncipe Submarino será vivido pelo ator Tenoch Huerta, e também mostra um pouco de como será Atlântida no longa.

A aparição de Coração de Ferro (Iron Heart)

Dentre os vários lançamentos futuros da Marvel anunciados na Comic Con está a série Ironheart, que no Brasil deve sair como Coração de Ferro. Pois bem, o trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre traz a personagem em duas cenas.

Ela é Riri Williams (Dominique Thorne), que aparece como uma jovem vestida de vermelho, bem próxima de Shuri (Letitia Wright), irmã de T’Challa. Mais ao final da prévia, ela reaparece, de camiseta branca, forjando algo onde aparece um coração vazado no ferro.

Ainda não há muitos detalhes sobre a série. Apenas que ela faz parte da Fase 5 da Marvel e está prevista para estrear ainda em 2023.

Vale ressaltar que Pantera Negra: Wakanda Para Sempre encerrará a Fase 4 da Marvel. O trailer da produção termina com um vislumbre do super-herói, porém, sem revelar quem será a próxima pessoa a vestir o manto do Pantera Negra.



Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Teaser Trailer Oficial Legendado

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia nos cinemas de todo o Brasil em 11 de novembro de 2022. Tanto o longa Pantera Negra quanto as demais produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) podem ser vistas com exclusividade no Disney+.



Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a Marvel Insider!