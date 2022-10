BGS: Marvel marca presença no Brasil Game Show com estande próprio pela primeira vez 

Marvel participa do Brasil Game Show com um estande próprio de 300 m² na edição 2022 da maior feira de Games da América Latina.

A Marvel já está com a presença super confirmada na edição 2022 da Brasil Game Show (BGS), a maior feira de Games da América Latina que acontecerá em São Paulo de 6 a 12 de outubro.

Depois de estrear no evento, em 2019, a Marvel agora terá um estande próprio e cheio de atividades, além loja, campeonatos e anúncios exclusivos.

O Brasil Game Show acontece no Expo Center Norte e retorna ao formato presencial com sete dias de duração e inúmeras atrações para o público. Pela primeira vez, a Marvel terá seu estande no evento e contará com 300 m² de espaço, além de uma programação especial para os fãs.

Saiba mais sobre as novidades que a Marvel trará no Brasil Game Show:









BGS: o estande exclusivo da Marvel

Com 300m², o espaço próprio da Marvel contará com uma programação completa para todos os dias do Brasil Game Show. Entre os destaques do estande estão uma loja sem check-out, campeonato de Fortnite, anúncios exclusivos da marca, entre outras ativações especialmente criadas para os fãs.

No estande da Marvel, os visitantes do BGS ainda poderão participar de batalha de Rap, encontro de cosplayers, pockets shows da Rádio Disney e jogar na área free-to-play com PC e console (PS5) os games exclusivos: “Spider-Man Remastered”, “Guardians of the Galaxy” e “Miles Morales”.

Além de tudo isso, os fãs da Marvel poderão testar outfits de personagens da Marvel (mediante agendamento). Já o jogo de RPG “Disney Mirroverse” também terá um espaço composto de totens com celulares para o público se aventurar no jogo com os famosos personagens da Disney e da Pixar em situações únicas.







Outro espaço interessante da Marvel no BGS serão os ambientes temáticos como o de photo opportunities do Homem-Aranha, em comemoração aos 60 anos desde sua primeira aparição oficial.



Há também o ambiente do Pantera Negra, em clima de espera para a estreia do filme Pantera Negra: Wakanda Forever. E há ainda um espaço para o Deus do Trovão, Thor, com os icônicos Mjolnir e Tesseract.









BSG: projeto “O Poder é Nosso”, da Marvel, presente na feira

Um importante destaque do estande da Marvel é o projeto “O Poder É Nosso”, primeira iniciativa local de Diversidade, Equidade e Inclusão na qual cinco artistas foram convidados para fazer uma releitura dos personagens negros da Marvel.

As artes criadas no projeto foram transformadas em uma guia de estilo e originaram produtos exclusivos, que estarão à venda no estande através da Marvel Store.

Trata-se de uma loja sem check-out que garante uma experiência diferenciada e imersiva para os fãs com produtos exclusivos, colecionáveis e importados vendidos exclusivamente no evento.

O espaço da Marvel na BGS possui ainda um grande palco onde serão realizadas atrações especiais comandadas pelos apresentadores Luciano Amaral e Mari Palma.

Confira abaixo a programação completa e acompanhe as novidades nas redes sociais da @marvelbrasil.





Programação Marvel na BGS



Quinta-feira, 06 de outubro

14h - Momentos com a Team Liquid e anúncio de coleção Liquid

15h30 - Momento Fortnite com teasers, anúncios e informações sobre o campeonato (9 a 12 de outubro)

16h - Desafio da trilha sonora (com prêmios exclusivos)

17h - Gameplay streaming Spider-Man Remastered

17h30 - Gameplay streaming Guardians of the Galaxy

18h30 - Desafio 60 segundos com personagens do Homem-Aranha (com brindes e mais)

20h30 - Final da programação





Sexta-feira, 07 de outubro

13h - Início do evento

14h - Desafio Recrie cenas de Pantera Negra (com prêmios exclusivos)

15h - O Poder É Nosso: Jal Vieira e Massai contam sua história e destacam o projeto

15h30 - O Poder É Nosso: DGOH destacam o projeto e suas trajetórias como artistas

16h - Momento Fortnite com teasers, anúncios e informações sobre o campeonato (9 a 12 de outubro)

17h - Batalha de Rap com Big Mike, Winnit, Kant e Levinsk

18h - Batalha de Rap (participação aberta ao público com prêmio)

19h30 - Gameplay streaming Spider-Man

20h - Gameplay streaming Fortnite

20h30 - Final da programação





Sábado, 08 de outubro

13h - Início do evento

14h - Momento Fortnite com informações sobre o campeonato (9 a 12 de outubro)

14h30 – Anúncios conteúdo Disney+

15h - Quiz Mulheres na Marvel (com prêmios exclusivos )

15h30 - Gameplay streaming Spider-Man Remastered

16h - Gameplay streaming Guardians Of The Galaxy

17h - Apresentação dos novos Embaixadores Gamers da Marvel

17h30 - Meet & Greet com os Embaixadores Gamers

18h - Gameplay streaming com os Embaixadores Gamers

19h30 - Desafio da trilha sonora (com prêmios exclusivos)

20h - Final da programação





Domingo, 09 de outubro

13h - Início do evento

14h - Momento Fortnite

15h - Dinâmica com dubladores (Riri Williams)

15h30 - Dinâmica com dubladores (Ms. Marvel e Doutor Estranho)

16h30 - Início do campeonato de Fortnite

17h30 - Quiz sobre séries da Marvel

18h30 - Retorno do campeonato de Fortnite

20h - Final da programação





Segunda-feira, 10 outubro

13h - Início do evento

14h - Desafio 60 segundos com personagens de Homem-Aranha (com brindes exclusivos)

15h - Desafio de Dia das Crianças sobre atores Marvel

17h - Quiz Mulheres na Marvel (com prêmios exclusivos)

18h - Momento Fortnite e apresentação do ranking do campeonato

19h30 - Campeonato Fortnite

20h - Final da programação





Terça-feira, 11 de outubro

13h - Início do evento

14h - Momento Fortnite e apresentação do ranking do campeonato

14h30 - Campeonato Fortnite

17h00 - O Poder É Nosso: Negritoo conta sua história e presença no projeto

18h30 - Super encontro de Cosplayers e premiação do Melhor Cosplay de Homem-Aranha

20h30 - Final da programação





Quarta-feira, 12 de outubro

13h - Início do evento

14h - Super encontro de Cosplayers e premiação do Melhor Cosplay de Mulheres de Wakanda

15h - Final do campeonato Fortnite e entrega de prêmio ao vencedor

16h30 - Gameplay Streaming Campeonato Fortnite

18h - Momentos com a Team Liquid (entrevista de talento internacional)

20h - Pocket Show Rádio Disney com entrevistas e meet & greet especial

20h30 - final da programação.





Serviço - Brasil Game Show 2022

Data: 06 a 12 de outubro

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h00 às 21h00

Ingressos e mais informações: https://www.brasilgameshow.com.br/