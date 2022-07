Marvel: 3 cenas pós-créditos mais impactantes do UCM

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está repleto de cenas pós-créditos essenciais para a sequência de suas fases. Confira três cenas essenciais na grande saga dos super-heróis!



Em 2008, os Estúdios Marvel deram o pontapé inicial ao que hoje conhecemos como Universo Cinematográfico Marvel (UCM), com grande parte das produções disponíveis no Disney+. Logo no primeiro filme lançado na Fase 1, surgiu um fenômeno aguardado com ansiedade pelos fãs: as cenas pós-créditos.

A cada produção, as cenas que aparecem após a apresentação dos créditos de quem trabalhou no filme se tornaram uma atração à parte. Os fãs já se acostumaram a aguardar qual personagem ou informação bombástica trará a cena pós-créditos.

Selecionamos, então, três cenas pós-créditos que impactaram e marcaram os 14 anos no UCM. Confira:







1. Cena pós-créditos de Homem de Ferro





O filme considerado o marco inicial do UCM é Homem de Ferro, de 2008. No longa, somos apresentados ao bilionário inteligente e arrogante Tony Stark (Robert Downey Jr.) que, após sofrer um atentado, cria um traje tecnológico poderoso e se torna o Homem de Ferro.

A primeira cena pós-créditos da Marvel aparece justamente neste filme e começa o mito em torno desse momento. A cena é essencial e impactante para o desenvolvimento do UCM.

Nela, vemos o agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) visitando Tony Stark para falar sobre a iniciativa “Vingadores” e dizendo que ele não é o único super-herói do mundo.







2. Cena pós-créditos de Vingadores





O primeiro filme dos Vingadores, de 2012, foi um marco por trazer uma poderosa reunião de super-heróis Marvel lutando juntos: Homem de Ferro, o Incrível Hulk (Mark Ruffalo), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Uma cena pós-créditos do longa é das mais enigmáticas do UCM, e também muito impactante. Afinal, nela os fãs veem pela primeira vez o vilão que vai dar uma reviravolta na Saga do Universo: Thanos.

A cena mostra um servo de Thanos informando a derrota de Loki na Terra e dizendo que desafiar os Vingadores pode ser mortal. Thanos apenas escuta e sorri.







3. Cena pós-créditos de Vingadores: Guerra Infinita





Em Vingadores: Guerra Infinita (2018), os Vingadores estão no ápice da luta contra o vilão Thanos, que pretende destruir metade da população do universo.

A cena pós-créditos mais impressionante deste filme dá alguma esperança aos fãs, depois de tantos acontecimentos chocantes. Nela, vemos o efeito do “estalo” de Thanos no Universo e o desaparecimento de seres em todos os cantos.

Em meio a esse caos, aparece Nick Fury e Maria Hill em Atlanta. Antes de desaparecerem também, Nick manda uma mensagem de socorro por meio de um pager para alguém desconhecido, que depois ficamos sabendo que é a Capitã Marvel.