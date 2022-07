Quais filmes estão na Fase 1 da Marvel?

Confira as produções da Marvel Studios que deram início ao fenômeno que o UCM (Universo Cinematográfico Marvel) é atualmente. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers.

Para aqueles que começaram a acompanhar as produções da Marvel disponíveis no Disney+, é importante compreender que as suas diferentes Fases têm o propósito de guiar o público pela história. A Fase 1 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), por exemplo, é a base de todo o UCM.

Foram quatro anos dedicados à essa estrutura. Ao longo desse período, foram lançados uma série de filmes cujas histórias se cruzavam e traziam referências que despertavam a curiosidade dos fãs à medida que também os deixavam ansiosos pela próxima estreia.

Para entender como os fatos do UCM se desenrolaram até culminar em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, é preciso entender como tudo começou.

-Homem de Ferro (2008): Neste filme, Tony Stark (Robert Downey Jr.) é um bilionário com grande inteligência que comanda as Indústrias Stark, grande fabricante de armas. Após sofrer um atentado, ele passa a contar com um eletroímã em seu peito, responsável por mantê-lo vivo. Disposto a abandonar o mercado armamentista, Tony cria um traje ultra tecnológico que faz dele o Homem de Ferro, um super-herói praticamente imbatível.







-O Incrível Hulk (2008): Bruce Banner (Edward Norton) é um cientista que se expõe, por acidente, a uma alta concentração de raios Gama. Com isso, ele acaba se transformando em um monstro verde de raiva incontrolável, cada vez que sua frequência cardíaca cresce. O cientista precisa, ao mesmo tempo, escapar do governo norte-americano – que quer usá-lo como arma de guerra cada vez que ele se transforma em Hulk. E fugir de um abominável inimigo que deseja destruí-lo.







-Homem de Ferro 2 (2010): Tony Stark segue utilizando sua armadura para manter a paz no mundo. Porém, o reator em seu peito, que o mantém vivo, também o está envenenando aos poucos. Com a ajuda de Nick Fury (Samuel L. Jackson), Stark descobre um meio de lidar com o envenenamento, mas acaba se tornando alvo de um novo inimigo, que tem a missão de acabar com o Homem de Ferro.







-Thor (2011): Prestes a subir ao trono de Asgard, o poderoso Thor (Chris Hemsworth) é banido por seu pai, Odin (Anthony Hopkins), como castigo por sua arrogância. Enviado para a Terra, Thor é forçado a viver entre humanos, e se vê perseguido por uma força enviada para destruí-lo. O Deus do Trovão terá que enfrentar uma verdadeira batalha para salvar aqueles que ama e provar o seu valor.







-Capitão América: O Primeiro Vingador (2011): Steve Rogers (Chris Evans) é um jovem que sonhava em entrar para o exército, porém nunca conseguia ser convocado. Então, ele aceita participar de uma experiência para criar um supersoldado, como forma de defender seu país. Logo, os militares se dão conta que sua “arma humana” é mais valiosa do que eles pensavam. Mas os inimigos também percebem isso.







-Os Vingadores (2012): Um inimigo inesperado ameaça o planeta. Então Nick Fury convoca uma poderosa equipe para lidar com a situação. Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitão América se unem pela primeira vez a fim de salvar o mundo de um desastre.