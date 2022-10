Marvel volta ao Brasil Game Show com um estande especial na maior feira de Games da América Latina.

De 6 a 12 de outubro acontece o Brasil Game Show (BGS), a maior feira de Games da América Latina. E, após estrear no evento em 2019, a Marvel volta à BGS com um super estande.

O espaço Marvel terá uma área de cerca de 300m², com palco, local para Meet & Greet, intervenções, sorteios e, claro, games.

Yonatan Politi, VP & GM CPGP Brazil & Marvel, TWDC América Latina, adiantou que “a expectativa é que o público engaje com as atividades que vamos propor no estande e viva uma experiência Marvel como nunca tiveram antes”.

“Estamos ainda mais empolgados com os planos da Marvel para esta edição porque, assim como os do próprio evento, eles são bastante ambiciosos e certamente vão agradar os visitantes ao longo de uma semana inteira", declarou Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.





Ingressos para o BGS: qual e valor e como comprá-los

Ao todo, existem nove diferentes categorias de ingressos para o BGS, com diferentes valores. É possível comprar entradas por dia, passaporte para vários dias e, também, camarotes.

Para garantir seu ingresso, basta acessar o site do do evento. Veja a seguir os preços para quem comprar até o dia 5 de outubro:

Ingresso individual para os dias 7, 10 ou 11 de outubro: R$ 139,30*

Ingresso individual para os dias 8, 9 ou 12 de outubro: R$ 209,30*

Combo 3 por 2 - Ingresso para os dias 10 e 11 e o do dia 12 sai de graça: R$ 278,60*

Passaporte para os dias 7, 10 e 11 de outubro: R$ 559,30*

Passaporte para os dias 8, 9 e 12 de outubro: R$ 559,30*

Passaporte Premium válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa: R$ 975,10*

Passaporte Business - Ingresso de negócios válido para os dias 6, 7, 10 e 11 de outubro: R$ 975,10

Camarote dia único para os dias 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 de outubro: R$ 700,00

Camarote Passaporte válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa: R$ 2,625,00

*Todos os valores são de meia-entrada. Preços válidos para compras efetuadas até 5 de outubro ou enquanto durarem os estoques.