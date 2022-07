Estande Marvel na BGS: descubra o que esperar deste evento de games do Brasil

Saiba mais sobre a participação da Marvel no maior evento de games da América Latina.

A Marvel confirmou sua participação na Brasil Game Show, mais conhecida como BGS. A feira de games volta a ser presencial este ano promete muitas novidades. A seguir, saiba tudo sobre a participação de uma das marcas mais amadas da cultura pop mundial em um dos maiores eventos gamers do continente latinoamericano.





O que é o Brasil Game Show (BGS)?





A BGS é a maior feira de games da América Latina. Ela acontece entre os dias 6 e 12 de outubro deste ano, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Ao longo dos setes dias de evento, o espaço receberá inúmeras atrações que serão acompanhadas por milhares de visitantes. E uma das mais desejadas pelos fãs da feira é o espaço da Marvel.







Como a Marvel estará presente na BGS?





A 13ª edição da BGS contará com um espaço de 300m² exclusivamente dedicado à Marvel.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show, comemora a parceria da marca com a feira: “Estamos ainda mais empolgados com os planos da Marvel para esta edição porque, assim como os do próprio evento, eles são bastante ambiciosos e certamente vão agradar os visitantes ao longo de uma semana inteira".

O estande terá um palco comandado pelos embaixadores da Marvel – o ator Luciano Amaral e a jornalista Mari Palma. Por ele, passarão convidados especiais e diversas atrações diárias. O local também será um espaço de Meet & Greet, realização de sorteios, competições e mais..

“Nossa expectativa é que o público engaje com as atividades que vamos propor no estande e viva uma experiência Marvel como nunca tiveram antes”, afirma Yonatan Politi, VP & GM CPGP Brazil & Marvel, TWDC América Latina.

Por fim, o estande da Marvel ainda trará uma loja com a venda de itens colecionáveis e outros, além de ser um local em que parcerias inéditas serão anunciadas.





Espaço da Marvel na BGS trará ainda mais novidades





Além da série de atividades ocorrendo no estande, a Marvel também terá como foco a divulgação de seu novo game: Marvel Midnight Suns, que será lançado no dia 7 de outubro.

“Este é um jogo de RPG (role playing game) que criamos com a Firaxis e conta com grandes personagens como Homem de Ferro, Wolverine, Capitão América, o Motoqueiro Fantasma, Blade e outros”, explica Politi. O jogo já está em pré-venda.

Os jogos Marvel’s Spider-Man Remastered e Spider-Man: Miles Morales também se destacam no evento, uma vez que, a partir de agosto, eles começam a ganhar versões também para PC.

Por fim, a Marvel ainda celebrará os 60 anos do Homem-Aranha no evento além de realizar ações relacionadas à estreia de Pantera Negra: Wakanda Forever em novembro deste ano. “Estamos numa grande expectativa para poder compartilhar todas as novidades dos nossos conteúdos, produtos e personagens”, pontua o executivo da Disney.

Para acompanhar as novidades da BGS, basta acessar o site oficial do evento. Siga também o site da Disney Brasil para saber das notícias do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e suas produções favoritas.