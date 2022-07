Thor: em quais filmes da Marvel ele aparece

Prontos para a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas? Confira antes todas as aparições do Deus do Trovão no UCM.

Os fãs estão contando as horas para ver Thor, o Deus do Trovão, em ação novamente nos cinemas com Thor: Amor e Trovão, o novo filme da Marvel Studios.

Nesta produção, Thor (Chris Hemsworth) sai de sua “aposentadoria” por conta de uma perigosa ameaça para toda a galáxia: Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale). Depois de todas as batalhas que passou junto aos Vingadores, Thor não tem escolha a não ser lutar para derrotar o terrível vilão.

Para se preparar para a nova aventura do super-herói, vale a pena rever as aparições de Thor nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) disponíveis no Disney+.





Filmes da Marvel em que Thor aparece







— reino de Asgard, mas sua arrogância inicia uma guerra e ele é banido para a Terra a fim de viver entre os humanos. A partir daí, ele deve impedir que seu irmão Tom Hiddleston) destrone Odin (Anthony Hopkins), impondo seu terrível domínio sobre Asgard.

Thor : No primeiro filme, de 2011, o personagem é apresentado ao UCM. O grande Deus do Trovão quer assumir o trono do fantástico, mas sua arrogância inicia uma guerra e ele éa fim de viver entre os humanos. A partir daí, ele deve impedir que seu irmão Loki ) destrone), impondo seu terrível domínio sobre Asgard.



— Os Vingadores: No primeiro filme, de 2012, Thor mostra seu imenso poder. Os super-heróis mais poderosos, incluindo o Deus do Trovão, se reúnem para lutar contra um inimigo inesperado: o deus asgardiano Loki, que comanda um poderoso exército Chitauri que ameaça a segurança mundial.







— Thor: O Mundo Sombrio: Em sua terceira aparição, Thor luta para salvar a Terra e os Nove Reinos de um inimigo sombrio que antecede o próprio universo. No filme de 2013, a luta é para restaurar a ordem no cosmos, já que uma antiga raça liderada pelo vingativo Malekith (Christopher Eccleston) retorna para mergulhar o universo de volta na escuridão.







— Vingadores: Era de Ultron: No segundo filme do grupo de super-heróis, lançado em 2015, Tony Stark (Robert Downey Jr.) causa o caos quando inadvertidamente cria Ultron, um monstro de inteligência artificial que tenta alcançar a paz mundial cometendo massacres. Thor e os demais Vingadores precisam derrotá-lo e salvar a humanidade.







— Thor: Ragnarok: No filme de 2017, o Deus do Trovão deve parar o Ragnarok, um apocalipse que pode acabar com a civilização de Asgard. Aprisionado e sem seu martelo, Thor deve impedir que Asgard caia nas mãos da sua malvada irmã Hela (Cate Blanchett).







— Vingadores: Guerra Infinita: A batalha mais sangrenta de todos os tempos aconteceu no filme da saga lançado em 2018. Os Vingadores e seus aliados super-heróis devem arriscar tudo para derrotar o poderoso Thanos (Josh Brolin), antes que sua enxurrada de destruição e ruína acabe com o universo.







— Vingadores: Ultimato: No final épico da Saga do Infinito, que aconteceu em 2019, os Vingadores enfrentam Thanos. Quando eventos devastadores exterminam metade da população mundial, os super-heróis restantes, incluindo Thor, lutam para seguir em frente. Mas eles devem se unir para restaurar a ordem e a harmonia do universo e trazer de volta seus entes queridos.



A oitava aparição do Deus nórdico acontecerá em Thor: Amor e Trovão. Não perca esta nova aventura que estreia nos cinemas no dia 7 de julho. O filme é dirigido por Taika Waititi e produzido por Kevin Feige e Brad Winderbaum.