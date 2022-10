BGS: Saiba o que rolou de mais divertido no estande exclusivo da Marvel

A Marvel está com um super estande cheio de atrações e ações especiais para o público na Brasil Game Show. Confira!



De 6 a 12 de outubro, a Marvel é um dos destaques da Brasil Game Show (BGS) – a maior feira de games da América Latina – com um estande especial de 300m² repleto de atrações imperdíveis para os fãs.

Conferimos tudo que o estande exclusivo que a Marvel trouxe pela primeira vez à feira de games. E, de campeonatos de Fortnite, passando por brincadeiras com prêmios e até pocket shows da Rádio Disney, há muito o que ver e participar.







“Esta edição da BGS está especial, o público está animadíssimo com a volta do evento presencial e ter um espaço só da Marvel tem sido incrível. O contato dos fãs com a marca está maior, estão empolgados com cada ação que promovemos”, afirmou Luciano Amaral, o embaixador da Marvel que está presente em todos os dias de BGS apresentando as atividades.



Confira como o público tem se divertido no estande da Marvel:







Marvel na BGS e seus ambientes temáticos

Logo ao entrar no belíssimo e espaçoso estande da Marvel na BGS, o público vê ambientes especiais inspirados em personagens icônicos da marca para curtir e registrar em fotos, claro.







Há um ambiente em homenagem ao Pantera Negra para fotografar e já entrar no clima do filme Pantera Negra: Wakanda Forever, que estreia no próximo dia 10 de novembro. Já os fãs de Thor, realizam o sonho de levantar uma réplica fiel do Mjolnir.

Outro super-herói que ganhou um espaço para fotos no estande da Marvel é o Homem-Aranha, em um mural clássico de suas histórias. Afinal, o aracnídeo está completando 60 anos de existência em 2022.









O que é a área free-to-play

Em uma grande feira de games, o público quer jogar e conhecer os melhores games. E no estande da Marvel é só chegar, agendar seu horário e curtir os games exclusivos “Spider-Man Remastered” (na nova versão para computador), “Guardians of the Galaxy” e “Miles Morales”.

Quem quiser curtir o jogo “Disney Mirroverse” tem espaço no estande com totens com celulares disponíveis para o público se aventurar no game com os famosos personagens da Disney e da Pixar. Ele foi criado exclusivamente para jogar no celular.









Espaço “O Poder é Nosso”

Outro ambiente único do espaço da Marvel na BGS é dedicado ao projeto “O Poder É Nosso”, primeira iniciativa no Brasil de Diversidade & Inclusão em que cinco artistas fizeram uma releitura dos personagens negros da Marvel.

Alguns desses artistas, inclusive, estiveram no estande da Marvel ao longo da Brasil Game Show mostrando seu trabalho. O grafiteiro Diego Dgoh foi na sexta-feira, e artista visual e grafiteiro Negritoo, na terça-feira. Além disso, as lindas camisetas criadas a partir das artes do projeto estão expostas no estande.









Loja de produtos exclusivos Marvel

Os fãs podem aproveitar para encontrar os mais variados produtos da Marvel na loja dentro do estande. Tem camisetas de personagens, canecas de diferentes tamanhos e modelos, copos, bonecos, garrafas térmicas e ainda, produtos importados que foram trazidos somente para a BGS.

Além de tudo isso, os fãs podem comprar as camisetas exclusivas criadas pelos cinco artistas do projeto “O Poder É Nosso” em homenagem a Miles Morales, as mulheres de Wakanda, ao Pantera Negra e ao Falcão.











Palco com shows, quiz e campeonatos

Um dos espaços mais concorridos pelo público no estande da Marvel é, sem dúvida, em frente ao palco onde acontecem as divertidas brincadeiras com quiz sobre os personagens da Marvel em que os fãs são premiados com games. Além disso, há ainda os campeonatos de Fortnite, tudo comandado pelo embaixador da marca Luciano Amaral e, ainda, os pocket shows da Rádio Disney.

Não perca os últimos dias da Brasil Game Show e curta tudo que o estande da Marvel trouxe para seus fãs! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!