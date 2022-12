Os lançamentos do Disney+ para curtir neste fim de ano

Confira uma lista das principais estreias do Disney+ para você curtir no seu final de ano!



Chegou o mês de dezembro e, com ele, dois dos momentos mais aguardados por muita gente: as férias de fim de ano e o Natal. E o Disney+ tem uma lista e tanto de novidades pensadas justamente para este período.

Confira, a seguir, as seis principais estreias que vão mostrar para você que o final de ano é muito mais divertido com o Disney+:





Meu Papai (ainda) é Noel abriu o fim de ano no Disney+









No final de novembro, a série Meu Papai (ainda) é Noel estreou no serviço de streaming trazendo Tim Allen mais uma vez no papel do bom velhinho.

Após tantos anos cumprindo essa função, ele descobre que há um meio de se aposentar para, enfim, desempenhar melhor seu papel como pai e companheiro. Mas, antes, é preciso encontrar um substituto digno de comandar o trenó mágico!

Todas as quartas-feiras, um novo episódio de Meu Papai (ainda) é Noel estreia no Disney+. Não perca!





Willow agrada em cheio os fãs de fantasia









Viaje para um reino encantado em uma história cheia de ação e fantasia. Inspirado no clássico filme da década de 1980, a série Willow estreou no fim de novembro e conquistou os fãs.

A cada semana, um novo episódio dessa trama – que conta com o retorno de Warwick Davis ao papel-título – estreia no serviço de assinatura.





Sonhe com Solo Amor y Mil Canciones nos 10 anos de Violetta









A atriz e cantora argentina Tini Stoessel sobe ao palco do Teatro Astor Piazzolla, em Buenos Aires, para um momento único ao lado de fãs de Violetta.

Neste

que estreia

, Tini divide a cena com

,

e

, seus colegas de elenco na série

teen

.

Em um show intimista, o especial traz versões de cinco canções conhecidas do Violetta, além de depoimentos dos fãs.







As coisas voltam a ganhar vida em Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmunrah









Retorne ao Museu de História Natural nesta divertida animação que estreia dia 9 de dezembro. Em Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmunrah, Nick Dale segue os passos do pai e trabalha no turno noturno no museu durante o verão.

Por um lado, ele fica feliz em reencontrar seus amigos, que voltam à vida após o sol se pôr graças a um místico artefato guardado no local. Mas por outro, quando Kahmunrah também retorna, Dale terá que fazer de tudo para evitar que o vilão alcance seus objetivos.





A Lenda do Tesouro Perdido: no Limiar da História traz muita aventura









Artistas como Lisette Olivera, Catherine Zeta-Jones, Jake Austin Walker e grande elenco se unem nesta série que amplia a franquia cinematográfica A Lenda do Tesouro Perdido.

Na trama, Jess Valenzuela (Lisette Olivera) desvenda o passado secreto de sua família enquanto procura pelo maior tesouro de sua vida. A Lenda do Tesouro Perdido: no Limiar da História estreia dia 14 de dezembro.





Viva a magia em Encanto no Hollywood Bowl









Retorne à casa da querida Família Madrigal no especial Encanto no Hollywood Bowl. O elenco de voz original da animação ganhadora do Oscar® se reúne para uma apresentação emocionante.

Estrelando Stephanie Beatriz como Mirabel, Adassa como Dolores, Carolina Gaitán como Pepa, Jessica Darrow como Luisa, Diane Guerrero como Isabela, Mauro Castillo como Félix, Angie Cepeda como Julieta e Olga Merediz como Abuela Alma, a apresentação conta, ainda com convidados especiais.

No dia 23 de dezembro, você terá a chance de estar na primeira fila deste espetáculo com uma orquestra de 80 músicos, 50 dançarinos e muitos efeitos especiais. Não perca!