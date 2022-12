Os 3 motivos para ver a nova série Willow no Disney+

A história estrelada por Willow, interpretado por Warwick Davis, vem com incríveis aventuras em um incrível mundo de fantasia.



Uma produção da Lucasfilm e Imagine Entertainment, a nova série Willow nos apresenta um mundo de aventuras fantásticas. A produção, baseada no clássico longa-metragem de 1988, e já está com os primeiros episódios disponíveis exclusivamente no Disney+.

No filme Willow, um aspirante a mago da vila de Nelwyn e uma garota destinada a unir os reinos ajudam a destruir uma rainha má e banir as forças das trevas.

A seguir, saiba quais são as novas aventuras que o público irá curtir na série que traz de volta o mítico personagem e descubra três motivos para correr para ver os episódios de Willow no serviço de streaming.







Willow | Trailer Oficial Legendado | Disney+



1) Willow Ufgood e seu universo mágico estão de volta

Agora, aproximadamente 20 anos depois, em um mundo mágico habitado por feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas, a aventura continua. Um grupo improvável de heróis embarca em uma jornada perigosa para lugares além da vila onde vivem, e devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar o mundo.





2) Uma nova história cheia de fantasia e aventura

Produzida especialmente para jovens e adultos que gostam de magia, aventura e fantasia épica, a nova série busca envolver o público em batalhas contra as forças do mal dos lugares mais distantes.

Nesta nova história, o ator Warwick Davis retorna em seu papel icônico como Willow Ufgood (que interpretou pela primeira vez há 34 anos) e Joanne Whalley volta como como Sorsha (agora rainha).







3) Uma equipe de trabalho incomparável



Os episódios da nova produção são dirigidos por Jon M. Chu, o cineasta norte-americano de origem chinesa que teve uma grande motivação para voltar ao universo de Willow.

De acordo com as declarações de Jon à mídia norte-americana, a história de Willow teve um grande impacto sobre ele durante sua infância, pois mostrou a ele que os heróis podem vir de lugares inesperados.

Mas não é só isso: a série traz novos atores que darão vida aos personagens que acompanham Willow Ufgood nessa grande aventura. Ruby Cruz é a princesa Kit (filha de Sorsha), Ellie Bamber é Dove, a primeira a buscar a ajuda de Willow, e Erin Kellyman é Jade.

O elenco também inclui nomes como Dempsey Bryk, Rosabell Laurenti Sellers, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel e Talisa Garcia.





Willow no Disney+

A nova série de fantasia do Disney+ estreou no dia 30 de novembro e está com seus primeiros episódios disponíveis no serviço de streaming. Não perca tempo de mergulhar nesse universo mágico de aventuras!