Os 8 heróis pouco convencionais de Willow, a nova série de fantasia da Disney  

Série baseada no filme de 1988 estreia no Disney+ no dia 30 de novembro. Conheça os personagens!

Willow, a nova série original Disney+ da Lucasfilm e Imagine Entertainment, promoverá uma bela nostalgia ao público. Baseada no filme de 1988, a produção de fantasia estreia no dia 30 de novembro no serviço de streaming.

Desta vez, um grupo improvável de heróis se une para salvar o mundo, em meio a uma jornada em que eles enfrentam seus demônios interiores. Tudo isso, é claro, ambientado em uma região habitada por duendes, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas.

Willow se passa, aproximadamente, cerca de 20 anos após o filme original e com um elenco de peso. Veja, abaixo, quem são os 8 heróis que integram a produção:







Willow Ufgood (Warwick Davis)

O protagonista do filme retorna à série. Antes como aspirante a feiticeiro, agora ele é um High Aldwyn, um bruxo superior do povo de Nelwyn. Quando o ator integrou o longa da década de 1980, ele tinha apenas 17 anos.





Sorsha (Joanne Whalley)

Assim como a produção da década de 1980, Whalley vive a rainha de Tir Asleen conhecida por sua beleza e compostura, mas também suas habilidades como guerreira e sua visão estratégica.





Dove (Ellie Bamber)

Ela é considerada inocente e ingênua, mas a linda Dove é determinada e engenhosa, além de ser a empregada de cozinha que trabalha no castelo de Tir Asleen. “Ela tem um monte de coisas resolvidas internamente, mas ela ainda tem muito mais para descobrir, e um dia, com a ajuda de todos os outros, descobrirá uma maneira de salvar o mundo”, descreve Ellie Bamber.







Kit (Ruby Cruz)

É uma jovem princesa espirituosa que enfrenta várias escolhas difíceis. Infelizmente, ela pensa que é mais resistente do que é e acredita saber mais do que realmente pratica.





Airk (Dempsey Bryk)

O personagem é um belo e confiante príncipe mulherengo, e irmão gêmeo de Kit. Enquanto ele frequentemente bate de frente com a irmã, no final ambos se importam um com o outro.





Jade (Erin Kellyman)

Melhor amiga de Kit, Jade trabalha nos estábulos do castelo em Tir Asleen e é bem-humorada, confiável e uma espadachim talentosa.







Graydon (Tony Revolori)

Ele é inteligente, sensível, tímido e introspectivo, mas desajeitado também. “Graydon precisa ir nessa missão apenas para provar que é digno de algo maior responsabilidade no reino”, explica o ator Tony Revolori.





Boorman (Amar Chadha-Patel)

Considerado um guerreiro malandro, o personagem tem um passado obscuro. Alto e com uma presença imponente, Boorman é irreverente, perspicaz com sua malandragem de rua e adora contar histórias fantásticas (algumas até verdadeiras).





Willow no Disney+

A nova série de fantasia do Disney+ estreia no dia 30 de novembro. Não perca! O filme original, de 1988, pode ser visto no serviço de streaming.