10 lugares reais que inspiraram filmes da Disney

De castelos criados por reis misteriosos a fortalezas e cachoeiras gigantes

Apesar dos filmes da Disney nos levarem para mundos mágicos, a maioria dos locais foram inspirados em lugares reais do Planeta.

De castelos criados por reis misteriosos a fortalezas erguidas contra a maré, as construções e paisagens que serviram de base para os cenários de alguns dos mais famosos filmes da Disney possuem histórias tão fascinantes quanto as das obras que serviram de inspiração.

A Bela Adormecida - Castelo de Neuschwanstein, Alemanha

O Castelo de Neuschwanstein é uma construção bávara do século 19 projetado pelo Rei Ludwig II com a ajuda de um cenógrafo em vez de um arquiteto.



Suas torres altas, arquitetura intrincada e paisagem espetacular atraíram os desenhistas do clássico filme da Disney A Bela Adormecida, de 1959.

Ludwig II, o rei bávaro que projetou a construção, era conhecido pelo apelido de Cavaleiro Cisne e tinha paixão por construções grandiosas. Apesar desse castelo ter sido seu mais ambicioso projeto, ele passou apenas um total de 11 noites nele, pois foi destronado devido a problemas mentais. Dias depois, ele apareceria morto no lago perto de outro de seus castelos.

A Bela e a Fera - Riquewihr, França

A cidade provinciana de Riquewihr é considerada uma das aldeias mais bonitas da França. As ruas centenárias de paralelepípedos da cidade e as coloridas casas de enxaimel foram a inspiração perfeita para os animadores de A Bela e a Fera, de 1991.

Andar por lá nos transporta diretamente para a cena onde os habitantes da vila de Bela cantam desconfiados sobre como ela é uma “estranha garota”. Até mesmo o chafariz central é igual.

As ruas e estruturas da vila não mudaram desde a Idade Média e cada pedaço de arquitetura foi conservado. A cidade abriga vinícolas e lojas de artesanato para os turistas.

Enrolados - Mont Saint-Michel, França

O perfil distinto do Mont Saint-Michel é um dos marcos mais famosos da França. Tem uma história que remonta aos anos 400, quando suas marés em constante mudança proporcionavam aos seus edifícios e ao mosteiro uma defesa perfeita contra os inimigos.



Mais recentemente, a ilha inspirou o reino natal de Rapunzel, de Enrolados, o lugar perfeito para essa princesa que cresceu na mais alta das torres, isolada da sociedade. Se você está procurando um lugar para realmente relaxar, algumas das mais belas praias da Normandia estão nas proximidades.

Moana - Bora Bora, Polinésia Francesa

A casa de Moana em Motunui, ou "Ilha Grande", não pode ser encontrada em nenhum mapa, mas vale a pena visitar suas contrapartes da vida real. Os cineastas viajaram para várias localidades do Pacífico Sul, como Fiji e Samoa, em busca da ilha perfeita.

Já o majestoso Monte Otemanu de Bora Bora é a inspiração do fictício Motunui. A formação é o ponto mais alto da ilha, com 727 metros de altura.

A Pequena Sereia - Castelo de Chillon, Suíça

Partes deste castelo à beira do lago têm pelo menos 1.000 anos de idade. Emoldurado pelos picos nevados dos Alpes, está muito longe das costas ensolaradas do reino do Príncipe Eric em A Pequena Sereia, mas a semelhança é inconfundível.



Carros - Wigwam Motel, Califórnia

Das atrações que margeiam a histórica Rota 66 dos Estados Unidos, as tendas enormes do Wigwam Motel são algumas das mais famosas. Construídas entre os anos 1930 e 1940, elas foram montadas para se parecerem com as moradas dos ameríndios do país, mas foram feitas sem nenhum tipo de embasamento histórico e, por isso, acabaram não cumprindo seu objetivo.

Apesar disso, elas permanecem um marco da região e três das sete vilas originais foram conservadas. O cenário dos Carros da Pixar, Radiator Springs, é baseado em vários marcos da Rota 66, mas o Cozy Cone Motel, com cones de trânsito gigantes, vem desse cartão postal norte-americano.

Branca de Neve e os Sete Anões - Alcázar de Segóvia, Espanha

Esta imponente fortaleza foi construída no topo de um penhasco rochoso com vista para dois rios. A sua posição estratégica mostra que a construção desempenhou um grande papel na história espanhola ao longo dos séculos.

Ele serviu de modelo para o castelo da Rainha Má do primeiro filme de animação da The Walt Disney Studios, Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937.

A parte externa do castelo possui o jardim, o pátio no estilo herreriano, um fosso, a ponte levadiça e a fortaleza de pedra. Do lado de dentro estão todas as salas e aposentos nobres que guardam objetos originais e outros itens.

Up - Cataratas Ángel, Venezuela

A cachoeira ininterrupta mais alta do mundo, a Cataratas Ángel tem mais de 979 metros de altura. Caindo do topo do Auyán-tepui, a fonte da cascata é, na verdade, apenas água da chuva.



Os fãs do filme Up: Altas Aventuras da Pixar reconhecerão o local como "Paradise Falls". O local é um pouco difícil de chegar sem uma casa voadora, mas vale o esforço.

Aladdin - Taj Mahal, Índia

O mundo está repleto de túmulos grandiosos, mas poucos tão magníficos e requintados quanto o Taj Mahal. Concluído em meados de 1600, foi encomendado por um imperador depois que sua esposa favorita morreu no parto.

A semelhança com o palácio do sultão de Agrabah, de Aladdin, é inegável. Apesar do filme ser ambientado entre os desertos árabes, seu design foi inspirado na arquitetura mogol, vista em edifícios da Índia à Pérsia.

Valente - Castelo Eilean Donan, Escócia

Este antigo castelo nas terras altas da Escócia fica em uma pequena ilha no encontro de três lagos. É um local de filmagem popular, que já apareceu em longas do James Bond e no clássico Highlander.

Sua atmosfera e localização dramática o tornaram a inspiração perfeita para o Castelo DunBroch, lar de Merida em Valente. A construção do século 13 oferece vistas espetaculares dos lagos e é aberta ao público, caso você deseje ter uma aventura escocesa só sua.

