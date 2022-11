A incrível história do ator Warwick Davis, protagonista da série Willow

A série em live-action chega ao Disney+ em 30 de novembro. Descubra de quais outros grandes projetos o ator fez parte.





Willow acaba de chegar ao Disney+. A nova série, produzida pela Lucasfilm e Imagine Entertainment, estreou no serviço de streaming neste dia 30 de novembro e é marcada pelo retorno de Warwick Davis.

A produção se passa anos após os eventos ocorridos no filme clássico das tardes de muita gente, lançado em 1988, e se passa em um mundo no qual vivem duendes, magos, trolls e outras criaturas místicas.

Na produção, a aventura continua quando um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa jornada para lugares além de casa, onde devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

Mais de 30 anos depois de ter desempenhado o papel de Willow Ufgood, Warwick Davis mais uma vez se coloca no lugar do protagonista da história.

Mas de que outros grandes projetos o ator fazia parte? A seguir, saiba um pouco mais sobre sua incrível carreira:





Warwick Davis: qual é sua relação com Star Wars

Com apenas 11 anos, Warwick Davis conseguiu seu primeiro papel no cinema. E sua estreia não foi em um filme qualquer: o ator teve seu primeiro emprego na saga Star Wars!

Em 1983, ele fez parte do elenco de Star Wars Episódio VI – O Retorno de Jedi. Na produção, ele interpretou Wicket, um dos Ewoks da história.

Seu relacionamento com a franquia não terminou ali. O ator também fez parte do elenco de Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma, Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força, Rogue One: Uma História Star Wars e Han Solo: Uma História Star Wars.

Em cada um dos filmes ele interpreta um personagem diferente – e você pode conhecer todos eles no Disney+, onde está disponível toda a franquia Star Wars.

Warwick Davis fez parte de As Crônicas de Nárnia

O ator também integrou o elenco de As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, segundo capítulo da saga baseada no romance homônimo de C.S. Lewis.

No filme de 2008, que também está disponível no Disney+, Warwick Davis interpretou Nikabrik.





Willow: quando a nova série com Warwick Davis estreia no Disney+?

A série Willow está disponível para assistir online no Disney+ desde o dia 30 de novembro.

Para quem quer conhecer esse mundo incrível antes de assistir à série, a dica é assistir à Willow (1988), que também está no catálogo do serviço de streaming.