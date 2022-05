A transformação de Tini Stoessel desde a primeira temporada de Violetta

Relembre quais foram as mudanças no estilo da atriz, que é a protagonista de Violetta, durante as três temporadas da série.



Violetta, a série adolescente que lançou a atriz e cantora Tini Stoessel à fama internacional, completou uma década em 2022. Transmitida no Disney Channel e também disponível na íntegra no Disney+, a produção apresentou a talentosa artista argentina ao mundo e mostrou todas as suas mudanças ao longo das três temporadas que foram ao ar entre 2012 e 2014.

Para os fãs nostálgicos ou para quem acabou de descobrir Violetta, confira todas as mudanças de estilo que a protagonista vivida por Tini experimentou desde o ano um da série.





Tini Stoessel na primeira temporada de Violetta: cabelos ondulados com tranças e looks sóbrios





Na primeira fase de Violetta, a protagonista da história tinha o cabelo tingido de castanho. Ele costumava surgir penteado em uma ou duas tranças, que era uma das formas preferidas de Tini mostrar os belos cabelos ondulados que marcavam seu visual na época.

Já quando o assunto são os looks, eles se destacavam pela simplicidade, prevalecendo os tons pastel e de cor-de-rosa. Nesta fase, ela era uma garota que dava seus primeiros passos como adolescente e isso aparece em seu estilo.







Tini Stoessel na segunda temporada de Violetta: cabelos ondulados e brilho como marcas registradas





Na segunda temporada da série, Violetta já aparece com um estilo fashion muito mais marcante. A jovem segue usando os cabelos ondulados, mas agora os usa quase sempre soltos. Em alguns episódios, inclusive, a personagem opta por exibir o cabelo com os fios lisos.

Em relação à moda, Violetta usa mais vestidos e peças brilhantes como sua marca registrada nesta temporada. Desta forma, começa a surgir uma protagonista que anseia por subir ao palco e se tornar uma popstar.







Tini Stoessel na terceira temporada de Violetta: cabelos loiros, jaquetas jeans e looks leves





Na última temporada, a protagonista decide fazer uma mudança radical em seu cabelo: os fios ondulados ficam loiros e mais curtos graças a um corte mais moderno – já que nas temporadas anteriores ela manteve o cabelo mais longo.

Seu novo visual não se destaca somente pela escolha do loiro, mas também pela nova escolha de looks, que traz blusas, saias, calças, vestidos e jaquetas jeans em cores claras para contrastar com a maquiagem mais forte e um hairstyle mais ousado.







Aproveite todo o conteúdo sobre Violetta no Disney+





Para os assinantes do Disney+, além de ver pela primeira vez (ou reviver cada episódio das três temporadas) de Violetta, todas disponíveis no streaming, é possível também curtir especiais como Violetta: Momentos Favoritos e Tini: Depois de Violetta.