Mirabel: conheça a protagonista de Encanto, nova animação da Disney

Confira curiosidades sobre a personagem que é a única de sua família que não tem poderes; Encanto estreia em 25 de novembro





Encanto, a nova animação da Walt Disney Animation Studios, chega dia 25 de novembro aos cinemas nacionais e conta a história dos Madrigal, uma extraordinária família que vive em um lugar mágico chamado Encanto. Todas as crianças foram abençoadas com um dom mágico, exceto a menina Mirabel.

Mas quem é Mirabel? Conheça a protagonista que encantará crianças e adultos na nova produção da Disney:





A menina da família Madrigal



Mirabel vive em Encanto, um local mágico, junto com seus pais (Julie e Agustín), suas irmãs (Isabela e Luisa), sua vó (Abuela Alma), seus tios (Pepa e Félix) e seus primos (Dolores, Camilo e Antonio).





Uma menina comum



Diferente de toda a sua família, Mirabel não possui nenhum dom mágico, porém ela está determinada a provar que pertence à família – negando a todos, inclusive a si mesma, que se sente sozinha em sua própria casa. Mesmo assim, há algo muito especial em Mirabel. Sua família apenas não descobriu ainda o que é.





Relação com a avó

De acordo com o diretor Byron Howard, Mirabel tem um relacionamento um pouco complicado com sua avó. “É importante entender o quanto elas realmente se adoram. Existe uma conexão especial entre elas. No entanto, quando Mirabel faz 5 anos e não recebe nenhum poder, ambas não sabem como lidar com essa questão”, conta o diretor.





Beleza latino-americana



Mirabel é uma garota comum que possui um cabelo cacheado e usa óculos. O intuito dos cineastas foi transmitir com pistas sutis o valor de Mirabel, tanto na maneira como ela interage com sua família quanto em sua aparência. Além disso, os óculos são mais do que apenas um acessório. A desenhista de produção Lorelay Bové explica que o formato redondo dele passa a mensagem de perspectiva, um dos temas do filme, mostrando “como duas pessoas podem ver a mesma situação de maneira completamente diferente e como esses diferentes pontos de vista podem afetar seu relacionamento.”





Única esperança



Sem mais detalhes e spoilers, durante a trama do filme, o lar da família Madrigal é ameaçado e Mirabel pode ser a única esperança.