Onde ver online o filme de Willow

Clássico de 1988 pode ser visto no Disney+. Relembre a história e todos os detalhes da série homônima!

O filme Willow, lançado em 1988, voltou a despertar a curiosidade do público com a chegada da série homônima, já disponível no Disney+. Tanto a nova produção como o longa anterior podem ser conferidos no serviço de streaming.

A série, divulgada em novembro, é ambientada em um mundo mágico onde feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas se destacam. Desta vez, a aventura acompanha um improvável grupo de heróis que partem em uma perigosa busca por lugares muito além de seu lar.

Esta nova série é baseada no filme anterior. Veja, abaixo, mais detalhes e onde assistir Willow:





O que acontece no filme Willow?

No longa-metragem original, dirigido por Ron Howard, Willow Ufgood (Warwick Davis) é um aprendiz de feiticeiro que se une a Madmartigan (Val Kilmer), um grande esgrimista. A dupla sai para um jornada, em meio a uma terra repleta de magia e monstros, para salvar a vida de uma princesa. A criança pode encerrar o reinado da Rainha Má, que domina a região.





Willow: onde assistir ao filme online?

O filme Willow pode ser visto no Disney+. A série também está disponível no serviço de streaming, com episódios lançados semanalmente, às quartas-feiras.