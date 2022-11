Que horas estreia o novo episódio de Meu Papai (ainda) é Noel no Disney+

Scott Calvin procura um novo Papai Noel para substituí-lo durante o Natal. Quem poderá subir no trenó e ser seu digno sucessor?

Scott Calvin já está fazendo sua mágica no Disney+ a cada novo episódio de Meu Papai (ainda) é Noel. A história do Papai Noel interpretado por Tim Allen está de volta, e com um novo objetivo: encontrar um sucessor para se aposentar e curtir a família.

Nos primeiros episódios, Calvin lida com as exigências de seu trabalho. Mas após descobrir que a aposentadoria é uma opção viável, ele se prepara para entrevistar possíveis substitutos para o cargo de Papai Noel.

Quem será capaz de entrar no lugar de Scott e andar no icônico trenó nesta temporada de férias? Descubra no novo episódio!







Meu Papai (ainda) é Noel: a que horas estreia o novo episódio?





O episódio 4 de Meu Papai (ainda) é Noel estreia no Disney+ na quarta-feira, 30 de novembro, a partir das 4h (horário de Brasília). Acompanhe de perto as aventuras de Scott Calvin e descubra o que vai acontecer neste Natal.