Os 7 filmes clássicos de Natal para ver no Disney+

A Coleção Boas Festas apresenta uma seleção especial de títulos temáticos da festividade. Veja dicas imperdíveis do que assistir!

Alguns filmes de Natal já se tornaram verdadeiros clássicos. Muitos deles estão disponíveis no Disney+ e são ótimas dicas para entrar no clima da festividade. Pensando nisso, o serviço de streaming disponibiliza a Coleção Boas Festas, com indicações de longas e séries ambientados nesta fase do ano tão esperada.

De Esqueceram de Mim a Milagre na Rua 34, são produções de diferentes décadas, mas que traduzem o mesmo encanto: o Natal é a época mais mágica do ano.

Para se apaixonar ainda mais pela data, confira 7 filmes clássicos de Natal que estão no Disney+:





Esqueceram de Mim (1990)

No primeiro longa da franquia, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) tem 8 anos de idade e é esquecido em casa, em Chicago, enquanto a família se atrasa para viajar a Paris no fim de ano.

Ao mesmo tempo em que sua mãe tenta fazer a viagem de volta para reencontrá-lo, a criança terá que proteger a residência dos McCallister contra o ataque de dois ladrões da região. As outras cinco continuações também estão disponíveis no Disney+.





Meu Papai É Noel (1994)

Tim Allen vive o pai divorciado Scott Calvin em Meu Papai é Noel, que conta com outras duas continuações – também disponíveis no Disney+. Na primeira produção da franquia, o Papai Noel cai no telhado da casa de Scott, que acaba assumindo a figura do bom velhinho ao segurar as rédeas do trenó.





Um Herói de Brinquedo (1996)

Outro clássico de Natal, Um Herói de Brinquedo mostra a corrida de Howard (Arnold Schwarzenegger), um homem de negócios que se vê em uma missão impossível.

Após falhar com o filho, ele promete presentear o menino com o brinquedo mais buscado das lojas: o "Turbo Man", um boneco que é a sensação do momento. O segundo filme da franquia também pode ser encontrado no serviço de streaming.





Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

Na animação, que conta com os personagens mais amados do mundo Disney, Pato Donald tenta resistir às comemorações do Natal, enquanto o casal Mickey e Minnie vive um natal repleto de amor e generosidade.





Os Fantasmas de Scrooge (2009)

O milionário e mesquinho Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) despreza o Natal. Com a morte de seu sócio, ele recebe a visita de um trio de fantasmas, que o levará para uma viagem reflexiva sobre seu passado e futuro. Os Fantasmas de Scrooge, mesmo sendo uma obra recente, se tornou um clássico da data.





Milagre na Rua 34 (1947)

Em Milagre na Rua 34, Kris Kringle (Edmund Gwenn) é contratado para ser o Papai Noel de uma loja de departamentos, que diz ser o próprio ícone natalino, de verdade.

A afirmação passa a preocupar a gerente do local, Doris (Maureen O'Hara), que pede para realizar exames a fim de atestar sua sanidade. No entanto, a filha dela acredita que Kris é, de fato, o bom velhinho.





Natal em Família (1998)

A Coleção Boas Festas também possui Natal Em Família, longa que mostra a mudança de pensamento de Jake (Jonathan Taylor Thomas).

O jovem universitário só pensa em ir para casa logo, a fim de ganhar o prometido Porsche de presente de Natal do pai. No entanto, dias antes da festividade, ele acorda no meio de um deserto com uma roupa de Papai Noel e barba branca.

Assim, Jake terá que aprender o verdadeiro sentido do Natal com os desafios impostos por essa nova e inesperada situação.