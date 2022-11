Onde ver online todos os filmes de Esqueceram de Mim

Produções estreladas por Macaulay Culkin – e as sequências sem o ator – podem ser conferidas no Disney+. Saiba mais!

Um dos filmes de Natal que embala diferentes gerações é Esqueceram de Mim. Os seis longas marcam as festas de fim de ano, com destaque para os dois primeiros estrelados por Macaulay Culkin interpretando Kevin McCallister.

Relembre, abaixo, todos os detalhes das seis produções e onde conferir Esqueceram de Mim:









O que acontece em Esqueceram de Mim?

Ao todo, são seis filmes. No primeiro Esqueceram de Mim, lançado em 1990, Kevin (Macaulay Culkin) é uma criança de 8 anos que é esquecida em casa, em Chicago, quando a família se atrasa para viajar a Paris no fim de ano.

No meio do caminho, a mãe se desespera ao dar falta de Kevin e faz de tudo para retornar. Já o garoto, animado com a vida solitária pela mansão, tenta proteger o local do ataque de dois ladrões da região.









No segundo longa, de 1992, Kevin (novamente vivido por Macaulay) se perde do restante dos McCallister no aeroporto, tomando um voo para Nova York ao invés de ir para a Flórida, destino final de sua família. Inesperadamente, ele encontra com os mesmos assaltantes do primeiro longa nas ruas de NY, enquanto curte a cidade com o cartão de crédito do pai.

Em Esqueceram de Mim 3, há uma troca completa do elenco e Macaulay Culkin deixa a franquia para se dedicar aos estudos e à vida pessoal, conforme revelado por ele em entrevista à apresentadora Ellen DeGeneres.









Na nova trama, de 1997, Alex (Alex D. Linz) ganha um carrinho de presente de Natal e um grupo de ladrões o procura por ter escondido no brinquedo um valioso chip. Ao tentar recuperar o objeto, eles terão que enfrentar as armadilhas criadas por Alex.

Na quarta produção da franquia, de 2002, outra troca de elenco coloca Kevin sendo interpretado por Mike Weinberg, que já atuou na série Zack & Cody: Gêmeos em Ação. Com os pais agora separados, Kevin viaja para a casa do pai para passar o Natal e precisa proteger o local de uma nova investida dos ladrões.









As outras duas produções, que foram lançadas em 2012 e 2021 repetem o enredo do filme original. Em Esqueceram de Mim: The Holiday Heist, o protagonista é vivido por Christian Martyn, que vive o garoto Finn, o qual protege sua casa de três ladrões ousados.

Por fim, em 2021, a franquia ganhou um sexto longa: Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, no qual a família de Max (Archie Yates) foi passar o Natal no Japão e ele precisa proteger a residência sozinho.





Quando estreou Esqueceram de Mim?

O primeiro filme da franquia foi lançado no dia 10 de novembro de 1990 nos Estados Unidos. No Brasil, a produção estreou às vésperas do Natal, no dia 21 de dezembro do mesmo ano. As produções seguintes estrearam nos EUA em 1992, 1997, 2002, 2012 e 2021.

No filme inicial, Macaulay Culkin interpretava uma criança de 8 anos e tinha 10 anos de idade na época em que gravou.





Esqueceram de Mim: onde assistir online?

Todos os filmes de Esqueceram de Mim podem ser vistos no Disney+. São eles: Esqueceram de Mim, Esqueceram de Mim 2: Perdido em NY, Esqueceram de Mim 3, Esqueceram de Mim 4, Esqueceram de Mim: The Holiday Heist e Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar.