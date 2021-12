9 filmes de Natal indispensáveis para ver nesse feriado

Espere o Papai Noel com essa seleção especial disponível só no Disney+





Ninguém traz o espírito do Natal como a Disney. Alguns dos melhores filmes que se passam na época são do estúdio e agora você pode vê-los todos no serviço de streaming Disney+! No entanto, com tantas opções para escolher, fica difícil saber qual o melhor filme para assistir.

Por isso, selecionamos alguns dos melhores longas natalinos dispníveis para que você possa fazer sua maratona enquanto embrulha os presentes dos seus amigos, prepara a ceia ou espera pelo Papai Noel. Confira!





Homem de Ferro 3

Sim, ‘Homem de Ferro 3’ é um filme de Natal. Na verdade, este é um dos poucos filmes da Marvel ambientados em uma época específica, já que a maioria engloba uma linha do tempo mais esparsa que permite o cruzamento entre os enredos de outros filmes.

O diretor e roteirista do longa, Saneh Black, é conhecido por já ter produzido alguns outros filmes de ação natalinos, então sua experiência ajuda muito a manter o equilíbrio entre o ritmo agitado já conhecido dos filmes do MCU e o espírito de final de ano.

Entre músicas de Natal, luzes e pinheiros, encontramos um Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr.) nervoso depois da Batalha de Nova York. Agora, ele precisa arranjar uma forma de recuperar a autoconfiança depois que o criminoso Mandarin começa a aterrorizar as agências de inteligência do mundo.

O Conto de Natal dos Muppets

Este filme consegue ser não só um ótimo filme de Natal, mas também uma das incríveis adaptações do ‘Conto de Natal’ de Charles Dickens e um dos melhores filmes dos Muppets de todos os tempos.

Com Michael Caine interpretando Scrooge (uma das performances mais marcantes do protagonista deste clássico) e uma série de canções escritas por Paul Williams, um dos colaboradores mais frequentes dos Muppets, esse filme consegue equilibrar perfeitamente as partes dramáticas e cômicas do enredo. Gonzo e Rizzo fazem o papel de narradores da história, enquanto Kromit faz o papel do leal funcionário de Scrooge, Bob Cratchit.

Esqueceram de Mim 1 e 2

Um dos maiores clássicos do Natal está no Disney+. Tudo em ‘Esqueceram de mim’ funciona tão bem, do roteiro engraçado de John Hughes à trilha sonora de John Williams, da direção espontânea de Chris Columbus à performance memorável de Macaulay Culkin como o desajustado Kevin.

A história, já conhecida por todos, conta como o caçula da família McCallister é deixado para trás durante as férias do clã para Paris. Quando os pais percebem que deixaram o menino para trás, os voos já estão em confusão devido às vésperas de Natal. Enquanto isso, Kevin aproveita a vida sem lei que ganha sem a família por perto até perceber que dois ladrões andam muito interessados em sua casa.

A sequência conta uma história parecida, com Kevin pegando um voo diferente dos McCallister e indo parar em Nova York com o cartão de crédito dos pais. O que era para ser mais um feriado de liberdade, se torna uma brincadeira de gato e rato quando nosso herói reencontra os mesmos criminosos que o perseguiram no longa anterior.

Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar



Aproveitando o embalo dos dois primeiros ‘Esqueceram de mim”, por que não conferir a mais nova adição à franquia, Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar A história acompanha Max Mercer (Archie Yates), que assim como Kevin também tem oito anos no filme, é deixado para trás quando sua agitada mãe Carol Mercer (interpretada por Aisling Bea) e seu pai Blake (Pete Holmes) saem correndo para chegar a tempo de uma viagem para o Japão.

No momento em que se vê sozinho, Max começa a aproveitar a casa, mas é atrapalhado por um casal de bandidos interessado em uma relíquia escondida na casa dele. Apesar dos dois ladrões subestimarem a ameaça representada pelo garoto, eles logo entendem que não estão lidando com uma criança de oito anos qualquer.

Meu Papai é Noel

Uma curiosidade sobre ‘Meu Papai é Noel’ é que ele quase não foi produzido pela Disney. Em sua primeira versão, o longa foi direcionado para adultos, com um humor mais ácido e menos elementos mágicos. No entanto, o executivo da Disney, Joe Roth, viu potencial no filme, fez alguns cortes nas piadas mais ásperas e acrescentou alguns efeitos especiais.

Assim nasceu um dos filmes mais lembrados por aqueles que cresceram nos 1990. A história conta como Scott Calvin (interpretado por Tim Allen), um empresário de sucesso do ramo de brinquedos, acidentalmente mata o verdadeiro Papai Noel e precisa tomar seu lugar para continuar a manter o espírito natalino vivo.

Mickey’s Christmas Carol

Este curta de animação lançado em 1983 parecia uma simples reinterpretação do clássico ‘Conto de Natal’ de Charles Dickens, mas acabou se tornando um dos maiores clássicos da Disney, sendo, inclusive, indicado ao Oscar © de melhor curta de animação naquele ano.

Este também foi um dos últimos projetos da Disney que contou com a geração original de animadores do estúdio. Dirigido pelo grande Burny Mattinson, cujo primeiro filme foi ‘A dama e o vagabundo’, este filme apresenta todos os personagens favoritos da Disney interpretando os personagens do clássico de Charles Dickens, com o Tio Patinhas no papel de Scrooge.

O mundo estranho de Jack

Tim Burton tinha originalmente concebido ‘O mundo estranho de Jack’ como um especial animado em stop-motion de meia hora como os que ele adorava quando criança. Mas isso era quando ele ainda trabalhava como animador da Disney. Quando foi abordado pela Disney para reiniciar o projeto original, ele já era o diretor de sucessos de bilheteria como “Batman” e “Beetlejuice” e, em vez de um especial, o estúdio queria um longa-metragem stop-motion completo.

O filme final, dirigido pelo amigo de Burton, Henry Selick, é um dos poucos a ser assistido anualmente duas vezes: uma no Halloween e outra no Natal. A história segue Jack (dublado por Chris Sarandon), o rei do Halloween, que se apaixona pelo Natal e quer dar uma folga ao Papai Noel. No entanto, por mais que seu amor pela data seja genuíno, ele acaba perdendo o foco e as coisas saem de seu controle.





Noelle



Anna Kendrick e Bill Hader estrelam esse filme como os dois filhos do Papai Noel, cada um nascido para desempenhar sua parte em trazer a alegria natalina e os presentes para todas as crianças ao redor do mundo. No entanto, quando um acidente impossibilita Nick Kringle (Harder) a continuar com o legado do pai, Kendrick, que não se considera nem um pouco apta para o papel, precisa assumir o controle se quiser salvar o Natal.

Frozen 1 e 2

Apesar de não se passar no Natal propriamente dito, ‘Frozen’ se tornou um clássico da data por tratar de família e bonecos de neve. Hoje em dia, o filme já é um dos maiores do estúdio Disney e todos conhecem sua história: Elsa e Anna perderam os pais em um trágico acidente e cresceram separadas devido a um segredo que a mais velha guarda com medo de que seja julgada pela população de Arendelle e machuque sua irmã.

No entanto, depois de anos tentando se esconder, Elsa perde o controle e congela a cidade. Agora, Anna está decidida a ir atrás de sua irmã para entender o que está acontecendo.

A sequência de 2019, ‘Frozen 2’, quando Elsa está em busca de outras pessoas parecidas com ela, e o curta-metragem ‘Olaf - Em uma Nova Aventura Congelante de Frozen’, que se passa especificamente no Natal, também estão disponíveis no Disney+.