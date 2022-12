Os 4 filmes com vilões que quase destruíram o Natal

Com seus planos malignos, esses personagens tentaram arruinar a magia do Natal em produções disponíveis no Disney+... Mas não conseguiram! Veja a lista!

Eles decidiram usar suas habilidades para tentar arruinar o Natal... Mas não conseguiram escapar impunes! Alguns personagens de filmes disponíveis no Disney+ descobriram que a magia das festas de fim de ano é mais forte do que qualquer outra coisa.

Abaixo, relembre os vilões que quase destruíram as festas natalinas:





Mr. Scrooge de Os Fantasmas de Scrooge

Em Os Fantasmas de Scrooge, Ebenezer Scrooge (dublado por Jim Carrey) é um homem ganancioso, que maltrata seu fiel empregado e seu alegre sobrinho. É, sem dúvida, uma pessoa que não gosta do Natal, sendo egoísta com os outros.

No entanto, a uma certa altura da trama, os Fantasmas do Natal – Passado, Presente e Futuro – visitam o velho Scrooge e mostram verdades que ele reluta em admitir. Assim, Scrooge se esforça para desfazer anos de má vontade com o Natal e com os outros antes que seja tarde demais.





Os ladrões de Esqueceram de Mim (1990)

Os criminosos de Esqueceram de Mim, Harry Lyme (Joe Pesci) e Marv Merchants (Daniel Stern), bem que tentaram destruir o Natal da família McCallister. O que eles não imaginavam é que Kevin (Macaulay Culkin) estragaria os planos deles usando uma bateria de armadilhas para recebê-los em casa.

Apesar de esses vilões não conseguirem escapar das ciladas armadas pelo menino, eles definitivamente conseguiram “roubar o coração” de centenas de fãs com a clássica produção natalina disponível no Disney+.





O Bicho Papão de O Estranho Mundo de Jack

O Bicho Papão é o principal vilão de O Estranho Mundo de Jack. O personagem é um saco de pano gigante composto de insetos, fã de jogos de azar e conhecido por ser traiçoeiro.

O personagem também tem Lock, Shock e Barrel à sua disposição: três habitantes da cidade de Halloween que se encarregam do trabalho sujo. Eles são os responsáveis ​​pelo sequestro do Papai Noel na trama.





Jack Frost de Meu Papai é Noel 3

Jack Frost (Martin Short) é o vilão de Meu Papai é Noel 3. No filme que tem Tim Allen como Scott Calvin, Frost fica com ciúmes porque não é considerado uma figura relevante como o Papai Noel.

Para conseguir o poder do bom velhinho, Jack usa seus poderes para criar falhas técnicas no Pólo Norte. Com isso, será que vai haver brinquedos suficientes para todas as crianças no Natal?

Não perca cada uma dessas aventuras nas produções disponíveis no Disney+.