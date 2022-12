Onde assistir online a O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton

Que tal aproveitar o fim de ano com um filme bem diferente no Natal? Este clássico é imperdível! Veja onde assistir.

O Natal, com suas luzes e magia, conquista todo mundo. Inclusive, certo Rei do Halloween, que tenta até trocar de lugar com Papai Noel! Ao menos é isso o que conta O Estranho Mundo de Jack, longa baseado em uma obra de Tim Burton.

Ao lado de filmes clássicos das Festas ou mesmo animações natalinas disponíveis no Disney+, O Estranho Mundo de Jack pode surpreender como filme de Natal. Veja a seguir o porquê e onde assistir a esta divertida produção.





Veja a sinopse de O Estranho Mundo de Jack

Cansado de sua rotina de sustos, Jack Esqueleto, o Rei do Halloween, vaga por uma floresta onde encontra diferentes portais que o levam a distintas festividades.

Quando ele atravessa o portal que leva ao Natal, vê toda a alegria do espírito natalino e resolve que quer levar isso para a sua cidade. Para isso, ele convence os moradores a sequestrar o Papai Noel.

Sally, namorada de Jack, é contra. E logo, uma série de eventos inesperados mostram a ele que sua companheira estava certa o tempo todo.





Onde ver O Estranho Mundo de Jack online

Lançado em 1993, o longa O Estranho Mundo de Jack pode ser visto no Disney+. O serviço de assinatura também possui diversos outros títulos natalinos em uma coleção especial dedicada às Festas!