5 curiosidades sobre o filme Esqueceram de Mim

Conheça os fatos divertidos sobre a produção deste divertido clássico natalino. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Existem filmes clássicos de Natal que todo mundo ama – e existe Esqueceram de Mim. A produção de 1990, disponível no Disney+, é obrigatória nas festas de fim de ano .

A história do pequeno Kevin McCallister (Macaulay Culkin) ficar sozinho em casa durante o Natal ainda hoje faz adultos e crianças rirem com as ideias do menino para impedir que uma dupla de ladrões atrapalhados invada sua casa.

No entanto, além de divertir o público com sua trama, a produção também tem curiosidades bem interessantes sobre seus bastidores. E a seguir, você pode ver algumas delas:







O roteiro de Esqueceram de Mim foi escrito em poucos dias



O filme tem o roteiro assinado por John Hughes, autor de grandes clássicos do cinema dos anos 1980. Segundo seu filho, James Hughes, escreveu na revista Chicago, John levou menos de 10 dias para finalizar o rascunho do longa.

Já à revista Time, James contou que a ideia surgiu após a primeira viagem da família para a Europa e, na volta, seu pai pensava “e se uma das crianças tivesse sido esquecida?”. Daí nasceu a premissa do longa.





Esqueceram de Mim alçou Macaulay Culkin ao estrelato

Macaulay Culkin tinha apenas 10 anos quando deu vida ao jovem Kevin McCallister em Esqueceram de Mim. A atuação rendeu a ele uma indicação ao Globo de Ouro® de Melhor Ator.

Após o filme, Culkin não só estrelou uma continuação como participou de diversos filmes e séries, como a temporada 10 de American Horror Story (disponível no Star+).





O filme Angels of Filthy Souls, que Kevin assiste, não existe

Essa é uma das curiosidades mais interessantes sobre Esqueceram de Mim. Sozinho em casa, Kevin usa cenas de um filme em preto e branco chamado Angels os Filthy Souls em seu plano para defender a casa.

Pois bem, durante anos, muitas pessoas acreditaram que se tratava de um filme real. No entanto, segundo o diretor Chris Columbus disse em entrevista à revista Insider, o longa não existe e a cena foi criada especificamente para a produção.









A tarântula utilizada no filme é real

Diversas coisas acontecem com a dupla de bandidos interpretada por Joe Pesci e Daniel Stern. De baldes de tinta caindo sobre suas cabeças a incontáveis quedas, os dois sofrem nas mãos do pequeno Kevin.

No entanto, em uma das cenas, o menino põe uma aranha no rosto de Marv (Stern). E, segundo a revista Time, Daniel Stern concordou em deixar um animal real andar sobre seu rosto com uma condição: que eles acertassem a cena em apenas uma tomada.

Outra curiosidade é que o grito que ele dá na sequência foi adicionado depois, com dublagem. Isso porque a equipe tinha medo de assustar a aranha caso o personagem gritasse bem na hora.





Esqueceram de Mim foi recordista de bilheteria por quase 30 anos

Ainda segundo a revista Time, o longa ficou 12 semanas no topo das bilheterias nos Estados Unidos. Lançado em novembro de 1990, Esqueceram de Mim ficou entre as 10 maiores bilheterias domésticas até junho de 1991.

O longa se manteve como a comédia em live-action de maior bilheteria nos Estados Unidos por 27 anos – até 2017.





