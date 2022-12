Conheça os indicados do Disney+ ao Globo de Ouro® 2023

Premiação chega a sua 80ª edição com indicações tanto de produções que passaram pelos cinemas como reconhecendo as séries que bombaram no streaming.

Os indicados à 80ª edição do Globo de Ouro® foram anunciados nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, e a Disney foi destacada com três de suas produções, disponíveis no Disney+ e nos cinemas.

A lista de vencedores será revelada no dia 10 de janeiro de 2023, em cerimônia no The Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos. Os nomeados foram obtidos após a votação de 96 membros do Globo de Ouro, além de outros 103 votantes internacionais.

Nesta ocasião, foram reconhecidos com indicações a dois filmes e uma série da Disney, somando quatro no total.





Red: Crescer é Uma Fera é indicada como Melhor Animação

Red: Crescer é Uma Fera estreou nos cinemas em março de 2022 e já está disponível no Disney+. Na trama, Mei Lee é uma garota de 13 anos em meio ao caos da adolescência.

Além de lidar com uma mãe superprotetora, ela é capaz de se transformar em um panda-vermelho gigante quando é submetida a fortes emoções.

No Globo de Ouro®, a animação foi indicada à categoria de Melhor Filme de Animação.





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre recebe duas nomeações

No Globo de Ouro®, Pantera Negra: Wakanda para Sempre foi lembrado em duas categorias. Angela Bassett, por sua atuação como Rainha Ramonda, foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante em Qualquer Filme.

Já “Lift Me Up”, faixa gravada por Rihanna para a produção, integra os indicados ao prêmio de Melhor Música Original – Filme. A canção inédita foi a primeira da cantora pop lançada nos últimos seis anos.

Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, a nação detentora do vibranium passa por uma crise generalizada. Após a despedida ao T’Challa, o país africano enfrenta uma nova ameaça, que vem das águas. O longa segue em exibição nos cinemas.





Andor é indicado em uma categoria do Globo de Ouro

Assim como no Critics Choice Awards, a atuação de Diego Luna em Andor rendeu ao ator uma nomeação para Melhor Atuação de Ator em Série de Televisão – Drama como Cassian Andor.

Composta por 12 episódios, a série disponível no Disney+ é ambientada em um cenário de intriga política e rebelião crescente.

Agora é esperar pela premiação e torcer pelos concorrentes do Disney+.