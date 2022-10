7 episódios especiais de Halloween de séries para assistir no Disney+

No Disney+, até as séries favoritas do público celebram o Halloween com episódios temáticos. Confira essa lista!

O Halloween (ou Dia das Bruxas no Brasil) está chegando e é hora de celebrar a rigor! Para isso, nada como curtir os filmes no clima da festa disponíveis no Disney+.

No entanto, o serviço de streaming também traz diversas séries amadas pelo público. E claro que muitas delas também têm episódios dedicados a esta celebração!

Independente da idade da sua criança – interior ou não – com certeza vai ter algum episódio de Halloween para você se divertir. Para começar, veja sete opções a seguir:





Episódios de Halloween das séries do Disney+:







-Wandavision – Temporada 1, episódio 6: Intitulado “Um Halloween Assustadoramente Inédito”, o episódio traz Visão (Paul Bettany) investigando atividades anormais em Westview. Enquanto isso, imprevistos no Halloween separam Wanda (Elizabeth Olsen) de seu companheiro.





-What If…? – Temporada 1, episódio 5: No episódio “E se… o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das mãos?”, Doutor Estranho (voz de Benedict Cumberbatch) tenta desesperadamente mudar o passado com a ajuda do Olho de Agamotto.







-O Mundo Maravilhoso de Mickey – Temporada 1, Episódio 11: Em “Fantasmas de Casa”, um grupo de fantasminhas fica sem casa para assombrar. Então, Mickey entra em cena e oferece a própria residência para eles. No entanto, os fantasmas mostram que são péssimas visitas.





-O Mundo Maravilhoso de Mickey – Temporada 1, Episódio 19: Mickey quer muito deixar todos felizes no episódio “Era Uma Vez, Uma Maçã”. Contudo, ele encontra um terrível obstáculo: uma Bruxa Malvada determinada a entregar maçãs envenenadas à mais bela criatura de todas.





-Truques da Mente – Temporada 5, episódio 5: Céticos e pessoas que acreditam no sobrenatural vão se surpreender com o episódio “Paranormal”. Será que fantasmas, premonições e todos esses fenômenos são mesmo de outro mundo ou é apenas seu cérebro pregando uma peça?





-Família Dinossauros – temporada 4, episódio 1: Baby se recusa a dormir após ver um filme de terror na TV em "Monstros sob a Cama”. Ele insiste que há um monstro em seu quarto. Para acalmá-lo, Bob e Charlene vão verificar, mas descobrem que o irmão caçula estava certo!







-As Visões de Raven: Temporada 2, episódio 2: Em “Não Temos Vacas”, Raven e Chelsea brincam com magias durante o Halloween.