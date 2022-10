5 filmes clássicos de Halloween que estão no Disney+e você não sabia

Rever filmes que marcaram o Dia das Bruxas em outras décadas também é uma especialidade do serviço de streaming. Confira as dicas!

O Dia das Bruxas é o momento ideal para conferir aquele filme bem assustador. Para poder imergir na data ao longo das décadas, o Disney+ possui filmes temáticos que se tornaram clássicos do cinema.

Veja, a seguir, uma seleção com cinco dos vários títulos que você pode encontrar no serviço de streaming:







Clásico de Halloween no Disney+: Abracadabra

Lançado em 1993, Abracadabra mostra Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy), três bruxas do século 17 que chegam ao século 20 com tudo.

Elas tiveram seus espíritos evocados no Dia das Bruxas e pretendem aproveitar a data para conquistarem a imortalidade. No entanto, três crianças irão atrapalhar os planos do trio de feiticeiras.

Neste ano, o longa original de Kenny Ortega ganhou uma continuação – Abracadabra 2 –, exclusivamente no Disney+, com o retorno das atrizes protagonista e novos adolescentes para lidar com elas.







Clássicos de Halloween no Disney+: Halloweentown

Bruxas descobrindo seus poderes? Sim, elas também estão no Disney+. Neste filme de 1998, Marnie (Kimberly J. Brown) descobre ser uma feiticeira aos 13 anos e fica decepcionada com a mãe, que lhe escondeu esse segredo.

Ela decide, então, escapar de casa com seus irmãos para ir até onde vive a avó (interpretada por Debbie Reynolds), na cidade de Halloweentown.

No serviço de streaming, também estão disponíveis as continuações Halloweentown II - A Vingança de Kalabar, Halloweentown - O Portal e Regresso a Halloweentown.



Clássicos de Halloween no Disney+: Doce ou Truque

Com apenas oito minutos de duração, esta animação é um programa obrigatório para os amantes do Dia das Bruxas e do universo Disney.

No desenho de 1952, o Pato Donald joga água em seus sobrinhos após eles chegarem à sua casa com fantasias de Halloween. Uma bruxa vê tudo isso acontecendo e decide ajudar os pequenos.



Clássicos de Halloween no Disney+: Os Fantasmas de Buxley Hall

Esta comédia de 1980 acompanha Jeremy, um menino tímido que entra para uma escola militar. Herdeiro de uma fortuna, ele será recrutado por fantasmas que habitam ali para salvar a instituição de ser vendida. O medo é que o local seja até mesmo demolido.







Clássicos de Halloween no Disney+: O Estranho Mundo de Jack

Na trama de 1993, Jack é um ser que vive na Cidade do Halloween. Cansado de organizar o festejo do Dia das Bruxas, ele decide vagar pela floresta e atravessa um portal, onde conhece o Natal.

Encantado com a festividade, mas sem compreender a data, ele tenta convencer os habitantes de sua cidade mágica a sequestrar o Papai Noel.