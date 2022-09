Em que ano foi lançado Abracadabra?

Saiba mais sobre o filme original das irmãs Sanderson. A nova sequência da aventura do trio de bruxas chega em breve ao Disney+.



Enquanto o público aguarda o novo filme com as icônicas irmãs Sanderson, vividas pelas atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy em Abracadabra 2, que chega ao Disney+ 30 de setembro, relembre como é a produção original que apresentou o trio de bruxas ao mundo.





Quando foi lançado Abracadabra?

O primeiro filme sobre as aventuras das irmãs Sanderson foi lançado em 1993. O sucesso marcou época, já que o longa reúne humor e terror na medida certa.

Em Abracadabra, conhecemos o trio de bruxas composto pelas irmãs Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy). Elas retornam diretamente do século 17 para a cidade de Salém, em uma noite divertida e caótica ao mesmo tempo.

Agora, 29 anos depois, as três bruxas voltam em Abracadabra 2 na véspera do Halloween e em busca de vingança. Mas vão ter que enfrentar três jovens estudantes do Ensino Médio que irão tentar impedir que as poderosas irmãs causem novos transtornos na cidade.







Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Quando estreia Abracadabra 2 no Disney+?

Abracadabra 2 é dirigido por Anne Fletcher e produzido por Lynn Harris. A aguardada sequência estreia no dia 30 de setembro, exclusivamente no Disney+! Não deixe de conferir as confusões que as irmãs Sanderson irão aprontar em Salém.