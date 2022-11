Confira 7 produções sobre música no Disney+ para se preparar para o show especial do Elton John

A transmissão ao vivo do show Elton John Live: O Show da Despedida será no dia 20 de novembro no Disney+. Já entre no clima com ótimas produções com artistas consagrados da música.

O Disney+ tem o orgulho de apresentar o último show nos Estados Unidos do grande astro inglês Elton John, no dia 20 de novembro. Elton John Live: O Show da Despedida será transmitido ao vivo e com exclusividade a partir das 23h30 (horário de Brasília) no serviço de streaming.

O show especial transmitido ao vivo, oferece aos fãs do mundo inteiro a oportunidade de acompanhar o talento incomparável do músico britânico e sua lendária carreira. Artistas como Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile farão participações nesse momento histórico no Dodger Stadium, em Los Angeles.





7 ótimas produções sobre música para curtir no Disney+

Para os fãs de música, o Disney+ tem em seu catálogo gravações e especiais de alguns dos maiores artistas do mundo, além de diversos conteúdos em homenagem a músicos famosos.



Para se preparar para o especial Elton John Live: O Show da Despedida no domingo, dia 20 de novembro, confira a seleção de especiais, filmes e séries que todo fã de música pode assistir no Disney+:











Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles é um documentário original do Disney+ estrelado pela pop star Billie Eilish, em que ela apresenta todas as 16 músicas do seu segundo álbum de estúdio “Happier Than Ever”. Cantando no histórico anfiteatro Hollywood Bowl, em Los Angeles, Billie transforma o filme em uma homenagem à sua cidade.

São 56 minutos de apresentação da cantora na companhia de seu irmão e produtor, Finneas O’Connel, e de convidados especiais como a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, o guitarrista brasileiro Romero Lubambo e o coral Los Angeles Children's Chorus.











Folklore: Sessões no Long Pond Studios

O documentário Folklore: Sessões no Long Pond Studios mostra como Taylor Swift e os produtores de seu oitavo álbum de estúdio “Folklore”, Aaron Dessner e Jack Antonoff, se reuniram no Long Pond Studio – uma cabana rústica e isolada no interior do estado de Nova York – para gravar o álbum.

As 17 faixas criadas pelos três foram feitas à distância durante a pandemia de covid-19 e o documentário marca o momento em que finalmente os amigos se reúnem para tocarem as músicas juntos.

Entre as apresentações ao vivo, Taylor e seus colaboradores discutem a criação e o significado por trás de cada música e também compartilham os desafios e as alegrias de produzir remotamente um álbum.









Olivia Rodrigo: Dirigindo até Você

Em Olivia Rodrigo: Dirigindo até Você, a cantora e compositora ganhadora de três prêmios Grammy® em 2022, faz uma viagem de Salt Lake City, onde ela começou a escrever seu álbum de estreia Sour, para Los Angeles, na Califórnia.

Ao longo do caminho, Olivia Rodrigo (que estrela também a série musical High School Musical: A Série: O Musical) relata memórias de suas composições e compartilha seus sentimentos sobre a fama e o sucesso.

Por meio de novos arranjos ao vivo de suas canções, entrevistas íntimas e cenas inéditas da produção do álbum, o público acompanha nesse especial, Olivia em uma jornada cinematográfica explorando a história de Sour.











Black is King

O álbum visual Black is King foi feito exclusivamente para acompanhar o álbum “The Lion King: The Gift”, de 2019, da cantora Beyoncé. As músicas foram criadas por ela para o live-action de O Rei Leão, lançado no mesmo ano. O filme aborda muitos temas enquanto explora diversos estilos musicais.

A produção espelha o enredo do filme principal ao contar a história da África e da jornada de seu povo enquanto eles recuperam e abraçam sua beleza. Black is King explora as tradições e culturas antigas enquanto exalta a identidade negra atual como um todo.

O filme foi indicado a diversas premiações, incluindo a categoria de Melhor Filme Musical no Grammy®. “Brown Skin Girl” levou o prêmio de Melhor Videoclipe e “Black Parade”, o de Melhor Performance de R&B.









The Beatles: Get Back

Dirigido por Peter Jackson, a minissérie documental em três episódios especiais The Beatles: Get Back nos leva de volta a 1969 e mostra os bastidores dos últimos dias dos The Beatles produzindo juntos antes de seus quatro membros seguirem caminhos separados.

A série documental mostra John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr trabalhando em seu último álbum em conjunto “Let It Be” e termina com o famoso show feito pelo grupo no terraço de sua gravadora própria Apple Corps.

Este olhar intenso dentro do processo de composição e gravação de um álbum do quarteto, dá uma visão próxima sobre os músicos mais famosos do mundo enquanto eles tentam descobrir se queriam ou não mais ser os Beatles.









Jonas Brothers: O Show

O especial Jonas Brothers: O Show segue o grupo Jonas Brothers durante sua turnê "Burnin 'Up" enquanto acompanhamos os bastidores do projeto e sua agenda lotada na cidade de Nova York, de 9 a 11 de agosto de 2008.

Como parte dessa turnê, os irmãos dão entrevistas e fazem apresentações na televisão para promover o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio “A Little Bit Longer” e terminam a produção com um show no Madison Square Garden.

O especial intercala apresentações de shows de seu segundo e terceiro álbum de estúdio, assim como participação de estrelas convidadas como Demi Lovato e Taylor Swift.











O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu

A série brasileira original do Disney+, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, criada e dirigida por Miguel Falabella, conta a história de um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que escolhem correr atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical.

Na trama, os protagonistas participam de testes de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira em São Paulo. Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes a cantores e atores vivem um misto de sentimentos enquanto interpretam diferentes músicas brasileiras para provar seu talento.

Veja canções de diferentes cantores nacionais como Rita Lee, Gal Costa, Fafá de Belém, Paulinho da Viola, Pixinguinha, Raul Seixas e muito mais.