Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium: veja pôster e data de estreia

Produção inédita, o concerto de Elton John no Dodger Stadium estreará exclusivamente no Disney+.

O show Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium será um momento especial na carreira de um dos mais famosos cantores britânico. Isso porque a nova performance prevista para acontecer em novembro remonta ao show de 25 de outubro de 1975, quando Elton John se apresentou no Dodger Stadium de forma inesquecível, lançando-se para o estrelato global.

Com essa data em mente, o artista retornará ao mesmo local, no próximo mês, para fazer seu último show em solo norte-americano. E o Disney+ estará junto com Elton John para celebrar a data, transmitindo a performance ao vivo para todo o mundo através do streaming.





Como será o Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

A transmissão acontecerá ao vivo e terá três horas de duração, mostrando Elton John como o público nunca viu antes. “Sentir a energia não apenas no Dodger Stadium novamente, mas desta vez ao redor do mundo vinda daqueles que assistirem ao vivo em casa será realmente muito especial para mim”, disse o cantor sobre o espetáculo.

O show, que apresentará os maiores sucessos dos últimos 50 anos de carreira do artista, terá uma plateia presencial de 50 mil fãs no estádio, além dos inúmeros admiradores que poderão ver tudo pelo Disney+.

A apresentação contará ainda com a participação de vários artistas de renome (a serem anunciados), que farão homenagens ao eterno Rocket Man. O show comemorativo acaba de ganhar seu primeiro pôster e data oficial de lançamento. Confira!



Quando estreia Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

A transmissão ao vivo ocorrerá no dia 20 de novembro, às 23h30 (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.







Quem é Elton John?

Sir Elton Hercules John é um dos artistas mais aclamados e bem-sucedidos de todos os tempos. Ele já conquistou um disco de diamante, 32 discos de platina ou multi-platina, e 21 discos de ouro como reconhecimento por seu trabalho.

Ao longo de sua carreira, foram mais de 70 canções entre as mais ouvidas e cerca de 300 milhões de discos vendidos em todo o mundo. John detém o recorde do single mais vendido de todos os tempos – Candle In The Wind (versão de 1997) – que vendeu mais de 33 milhões de cópias mundialmente.

Desde o lançamento de sua primeira turnê, em 1970, Elton fez mais de quatro mil apresentações em mais de 80 países.

Além de Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, o público poderá ver um documentário original da Disney, com lançamento previsto para 2023. Trata-se de Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend, do indicado ao Oscar® R.J. Cutler e do cineasta David Furnish. Este filme terá cenas inéditas de ensaios e shows nos últimos 50 anos.

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium poderá ser visto no dia 20 de novembro, às 23h30 (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.