O Coro: Miguel Falabella e elenco falam sobre a nova série do Disney+

O criador da série e parte da equipe contam as inspirações para essa produção original que traz a magia dos musicais para o streaming.

O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, a nova série original brasileira do Disney+, chega ao serviço de streaming para contar a história de pessoas de diferentes partes do Brasil que decidem seguir seu sonho de entrar para o mundo do teatro musical.





Criada, dirigida e escrita por Miguel Falabella, que também atua na série, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu conta com apresentações musicais de algumas das maiores canções da música popular brasileira, enquanto um elenco de jovens aspirantes participa das seletivas para decidir quem vai ou não entrar de fato para a companhia.

Veja, a seguir, o que o elenco de O Coro conta sobre a nova série brasileira:







O Coro no Disney+: canções consagradas na voz de gente mais jovem

“Eu sempre quis colocar essas músicas imortais na voz da geração mais jovem. E consegui fazer isso nesse projeto”, comentou Miguel Falabella durante entrevista ao disney.com.br. Ele também atua na série como o produtor da companhia, Renato Milva.

Segundo Falabella, é importante para a nova geração conhecer e atualizar as grandes canções do país. “Para produzir coisas novas é preciso também ter o conhecimento do que foi feito anteriormente”, explica.

“Foi muito bacana ouvir essa garotada cantando rock dos anos 80 e Lupicínio Rodrigues em O Coro, justamente porque não se espera isso, então a surpresa e essa mistura dão o toque certo pra série”, diz ele.







O Coro no Disney+: os caminhos tortuosos das audições

Falabella disse também como desde o início de sua carreira no teatro musical ele se interessava pelo processo da audição, no qual o possível elenco de determinada produção passa por uma sessão de testes para ser selecionado.

“É um processo muito interessante que representa a máxima da nossa profissão de ator – que é a necessidade de ser capaz de lidar com a rejeição”, explica Falabella.

Para ele, os diferentes caminhos que uma audição pode tomar fizeram com que o autor enxergasse esse processo com muita potência dramática.

“Muitas vezes rejeitamos alguém em um teste de audição sem saber que, no futuro, podemos trabalhar juntos muito mais do que com aquele que realmente escolhemos. É algo bastante incerto”, afirma.







O Coro no Disney+: teatro musical ultrapassando gerações

“Eu usei muito das minhas experiências no ramo para escrever essa série, do que vivenciei nesses anos todos fazendo teatro musical estará lá nos episódios”, conta Falabella.

“Por exemplo, escrevi sobre mim mesmo no personagem Artur, representado pelo Guilherme Magon – que faz o papel de diretor e escritor da companhia”, explica.

“Foi um presente poder passar o que me foi ensinado para esses garotos, já que esse é o grande prazer do teatro: ensinar. Porque você sabe que o aprendizado será dado aos mais novos e, assim, o conhecimento vai sendo passado”, diz Falabella.







O Coro no Disney+: o privilégio de trabalhar com Miguel Falabella

Sobre a oportunidade de trabalhar com Miguel Falabella, os atores Daniel Rangel (Leandro), Graciely Junqueira (Ivone), Bruno Boer (Sissy), Rhener Gabriel (Maurício) e Gabriella Di Grecco (Nora) contam que foi um dos pontos altos se ter participado da série.

“O Miguel é muito generoso, ele gosta de ensinar e nos escutar, estar com ele no set foi um sonho realizado”, conta Daniel Rangel.

“O texto dele é bom porque está tudo ali. Criamos o personagem a partir puramente do texto dele e ele criou falas lindíssimas para o meu personagem, eu fico muito agradecido”, explica Boer.







O Coro no Disney+: amizade e parceria

A atriz e cantora Karin Hils, que interpreta Marion, já é parceira de longa data de Falabella e explica como O Coro tem grande significado para o criador e para todos os que participaram.

“Como amiga do Miguel, eu vi a paixão dele ao fazer essa série, indo com tudo para realizar um projeto que é muito pessoal para ele”, revela Karin.

Segundo ela, interpretar uma mãe como a Marion foi reviver várias pessoas que ela já viu ao longo da carreira. “São mães que batalham para realizar um sonho que não é só dos filhos e filhas, mas também delas”, conta.









O Coro no Disney+: personagens que tocam o coração

Rhener Gabriel e Graciely Junqueira contam que interpretar seus personagens foi uma forma de relembrar situações que eles já vivenciaram ao participar de uma audição. “Não só nós mesmos estamos ali, mas muitos amigos”, explica Rhener.

Já Gabriella Di Grecco diz que interpretar Nora foi um desafio, pois é alguém bem diferente dela. “A minha personagem é uma pessoa enigmática que vai se revelando ao longo da história. Ela enxerga muito bem o interior dos outros”, explica.

“Acho que a diversidade dos personagens vai fazer com que qualquer um que assista O Coro seja tocado de alguma forma”, conclui.