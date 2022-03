'Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você' ganha trailer oficial e data de estreia

Produção intimista acompanha o processo criativo do álbum de estreia da cantora: “SOUR”.





Do papel em High School Musical: A Série: O Musical à fama internacional, foi longo o caminho percorrido pela atriz, cantora e compositora Olivia Rodrigo. A nova estrela pop da atualidade lançou no ano passado seu primeiro álbum, "SOUR", e conquistou fãs em todo o mundo.

Com apenas 19 anos, Olivia chega agora ao Disney+ com um novo filme documental exclusivo. Conheça mais detalhes sobre Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme), que estreia no dia 25 de março na plataforma.









O que esperar de 'Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme)'









O trailer leva você em uma viagem de carro ao lado de Olivia Rodrigo. Será possível acompanhá-la desde de Salt Lake City até a cidade de Los Angeles, onde começou a compor seu álbum de estreia “SOUR”.



Na estrada, a jovem fala sobre suas memórias e sobre seu processo criativo. A produção mostra como as canções nasceram por meio de histórias pessoais de Olivia, além de acompanhar filmagens dos bastidores com momentos íntimos que mostram o talento artístico de Olivia dentro e fora do estúdio.

O longa ainda traz arranjos inéditos para músicas do álbum “SOUR”, gravadas em locais únicos como o Mojave Airplane Boneyard, Roy's Motel & Café, Arcosanti e o Red Rock Canyon State Park. E conta com convidados e participações de artistas como o indicado ao GRAMMY® Jacob Collier, Blu DeTiger e Towa Bird.





Quando estreia 'Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você (SOUR: o filme)'

Dirigido por Stacey Lee e produzido pela Interscope Films e Supper Club, o filme intimista de Olivia Rodrigo será disponibilizado com exclusividade pelo Disney+ no dia 25 de março.