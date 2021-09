A carta de amor de Billie Eilish para Los Angeles

Conheça mais sobre o documentário musical exclusivo do Disney+



O novo documentário musical do Disney+ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles é estrelado pela pop star Billie Eilish, onde ela apresenta todas as 16 músicas do seu segundo álbum de estúdio “Happier Than Ever”. Cantando no teatro histórico de Hollywood Bowl, Billie transforma o filme em uma homenagem a Hollywood e à cidade onde cresceu.





São 56 minutos de Billie se apresentando para uma plateia vazia, na companhia de seu irmão e produtor Finneas O’Connel e diversos convidados especiais, como a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, o guitarrista brasileiro Romero Lubambo e o coral Los Angeles Children's Chorus.

O filme, chamado também de “experiência musical”, tem como objetivo mostrar a forma como a cantora ganhadora do Grammy se relaciona com a cidade, com a música e com a fama, algo que já a acompanha desde muito cedo.

Por isso, entre algumas canções, Billie se transforma em desenho animado e viaja por LA em um Porsche, visitando seus lugares e memórias favoritos. As sequências lembram o filme de 1988 Uma Cilada para Roger Rabbit, que mostra Hollywood sob um tom noir e glamuroso.

Billie Eilish em Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

As sequências animadas foram dirigidas pelo animador e vencedor do Oscar, Peter Osborn. Nelas, vemos a versão desenhada de Billie explorar uma cidade de paletas lânguidas e quentes. Misturando cenas reais com animações feitas à mão, vemos a cantora admirar a cidade do alto do Roosevelt Hotel, acelerar ao longo da estrada da costa do pacífico ou simplesmente passear pelos bares lotados de LA.



Já os momentos live-action foram comandadas por Robert Rodriguez. Apesar das animações darem um brilho a mais para o filme, são nesses momentos que Billie se destaca, se mostrando íntima da câmera e brincando com a plateia imaginária, já que o Hollywood Bowl está completamente vazio.

Esse cenário dá o destaque merecido aos talentos de Billie como cantora, permitindo ao telespectador focar em sua voz enquanto ela canta sucessos como “Getting Older”, “Billie Bossa Nova”, “Therefore I Am” e “Everybody Dies”.

Billie Eilish em Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Um dos momentos mais bonitos é quando o coral de crianças “Los Angele’s Children Chorus” entra para participar da apresentação de “GOLDWING” e Billie conta que, quando mais jovem, participou do mesmo coral. “É um ciclo que se fecha”, diz ela.



Quando não está cantando, Billie faz alguns comentários rápidos, mas Rodriguez faz questão de colocar o foco central na música da estrela pop, misturando-a às imagens do Hollywood Bowl à noite e aos instrumentos que circundam a cantora.

Seja com a luz vermelha pulsante passando pelo palco enquanto Billie canta "Oxytocin", ou quando ela apresenta "Halley's Comet" com o apoio da Filarmônica de Los Angeles, as músicas de Billie Eilish ganham ainda mais vida com Happier Than Ever: a Love Letter to Los Angeles.