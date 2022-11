O Coro: veja as sete melhores músicas cantadas na série

Algumas músicas marcam momentos memoráveis de O Coro, com interpretações de grandes clássicos da música brasileira. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A série brasileira original do Disney+ criada por Miguel Falabella, O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu mostrou que veio para impactar. Depois do lançamento da 1ª temporada, o público pode acompanhar todas as emoções envolvidas na busca pelo sonho de brilhar nos palcos do teatro musical.

O Coro mostra o que acontece na vida de jovens que, ao tentar uma vaga na Companhia de Teatro Estável, se veem em um processo de audição em que precisam enfrentar o medo da rejeição se quiserem ter uma chance de sucesso.

Entre conflitos internos e disputas entre os aspirantes a artistas de musicais, o que mais chama a atenção no programa são as interpretações de grandes clássicos da música brasileira.

Selecionamos alguns dos números musicais mais marcantes de O Coro para relembrar alguns momentos marcantes ou se convencer de que precisa assistir a série hoje mesmo! Confira:







Melhores músicas de O Coro: “Molambo”

Uma das cenas mais impactantes do 1º episódio é quando vemos Alícia (Micaela Díaz) e Ivone (Graciely Junqueira) cantarem juntas o sucesso de 1953 que foi imortalizado na voz da cantora Maysa, “Molambo”.

Na cena, vemos Alícia se apresentar no bar de Sissy (Bruno Boer) enquanto Ivone, que cozinha no estabelecimento, se imagina toda produzida e deslumbrante interpretando a mesma canção em um enorme teatro.

“Molambo” foi o maior sucesso entre as inúmeras músicas de Jayme Tomás Florence (Meira), composta com Augusto Mesquita.









Melhores músicas de O Coro: mash-up de “Nervos de Aço” e “Carinhoso”

A música final do 1º episódio é um mash-up, reunindo dois sambas muito famosos que foram apresentados durante o capítulo: “Nervos de Aço”, de Paulinho da Viola, e “Carinhoso”, de João de Barro e Pixinguinha.

Artur (Guilherme Magon) se sente desestimulado em seu trabalho como diretor do grupo de teatro, mas ao ver a apresentação conjunta dos candidatos no palco, o brilho e a paixão pela música parecem retornar.

Enquanto as garotas cantam os versos de “Carinhoso”, os meninos soltam a voz na canção “Nervos de Aço”. No mesmo episódio, é a personagem Marion (vivida pela atriz e cantora Karin Hils), mãe de Reginaldo (Gabriel Hypólito) que ensina a ele a música.









Melhores músicas de O Coro: “Nuvem de Lágrimas”

O sucesso de 1989 composto por Paulinho Rezende e Paulo Debétio e que ficou famoso nas vozes de Chitãozinho e Xororó e também de Fafá de Belém, anos depois, foi interpretado em uma das cenas do episódio 2 de O Coro.

A música é cantada logo depois de três conflitos importantes. O primeiro é a briga entre Sandra (Luci Salutes) e seu namorado Emídio (Caio Mutai). Ele, que também era seu empresário, se revolta quando descobre que a namorada está participando dos testes para o grupo teatral.

Outro momento tenso é de Alícia se preparando para as audições e se sentindo incompreendida por seus amigos por estar tentando algo fora de sua língua nativa, o espanhol. Por último, Nora (Gabriella Di Grecco) descobre que está grávida de um homem casado.









Melhores músicas de O Coro: “Pra Ser Feliz”

A primeira sequência da série a ser cantada no trem, a canção “Pra Ser Feliz”, famosa na voz do cantor Daniel, é interpretada por Sissy e Ivone quando ficam presos em um dos vagões. A dupla atravessava a cidade para que a garota pudesse participar das audições.

Ao mesmo tempo, Artur busca seu filho Alessandro na escola depois do garoto ter recebido uma advertência por brigar com valentões que praticam bullying com ele. O motivo: seu pai estar em um relacionamento sério com outro homem.





Melhores músicas de O Coro: “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos

Reginaldo acaba ficando tímido em sua apresentação para as audições e quase engasga na interpretação de “Toda Forma de Amor”, um dos maiores clássicos de Lulu Santos. Mas a sua mãe, Marion, que sempre acompanha tudo na plateia, resolve intervir.

Apesar da vergonha de Reginaldo e estranhamento dos jurados, a mulher conquista todos e ajuda o filho a soltar a voz em um lindo dueto entre mãe e filho.









Melhores músicas de O Coro: “BR-3”

Mais uma música interpretada por vários personagens ao mesmo tempo, a canção “BR-3”, que ficou conhecida pela interpretação potente de Tony Tornado, aparece na série quando vários personagens estão confusos sobre o caminho que escolheram na vida artística.

Ivone, Alícia e Sissy cantam a canção em uma tentativa de se convencerem que as grandes distâncias (físicas e psicológicas) que percorrem para chegar até onde querem irão valer a pena no final.

Enquanto isso, Nora e Antônia (Carolina Amaral) se perguntam se as decisões que tomaram são as melhores ou não. Antônia, principalmente, se sente perdida ao descobrir que pode ter seus sonhos atropelados pela antipatia de Marita Bell (Sara Sarres) por ela.









Melhores músicas de O Coro: “O Amor é o Meu País”

Sissy canta “O Amor é o Meu País”, música de Ivan Lins, logo após ter uma conversa profunda com Fernando (Magno Bandarz), namorado de Artur.

Ele está prestes a ser contratado pelo diretor de arte do grupo de teatro para ser seu assistente pessoal e se impressiona com a vida de sonhos que Fernando leva.

Ao cantar essa música, podemos ver que Sissy se apaixona cada vez mais pelo possível patrão. Só que ele não sabe se pode ter esperanças, já que Fernando é comprometido.









Melhores músicas de O Coro: “Baby”

Em uma linda sequência cantada por Marita, Marion e Artur no carro, podemos ver como os três – ao cantar “Baby”, o clássico de Caetano Veloso imortalizado na voz de Gal Costa – conseguem se conectar.

Artur não sabe como fazer Fernando se convencer de que ele é a pessoa mais importante para ele, enquanto Marita vê seu casamento com Renato Milva (Miguel Falabella) em vias de acabar.

Já Marion sente que seu filho Reginaldo está cada vez mais pressionado pelo seu desejo de que ele faça sucesso.