O Coro: quem é quem na nova série brasileira do Disney+

Conheça os principais personagens da nova série original brasileira do Disney+, criada por Miguel Falabella: O Coro, Sucesso, Aqui Vou Eu!.

A partir de 28 de setembro, a nova série original brasileira O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu estará disponível no Disney+. Criada e dirigida por Miguel Falabella, a produção conta a história de um grupo de jovens que escolhem correr atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical.

Em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu acompanhamos os personagens participando de testes de elenco para uma famosa companhia de teatro musical, que fica em São Paulo.

Durante a seleção, os jovens vivenciam um misto de sentimentos como medo de não serem aprovados, e também com a descoberta de novos amores e traições.







O Coro - Sucesso Aqui Vou Eu | Trailer Oficial | Disney+



Para saber mais sobre a série, conheça alguns dos principais personagens e do elenco e, assim, descubra quem é quem em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu.

A produção é cheia de aventura, humor e, claro, música brasileira da melhor qualidade. Confira!







Renato Milva é interpretado por Miguel Falabella



Renato Milva é o personagem de Miguel Falabella. Além de atuar, o artista também criou a série, é um de seus principais redatores e co-dirige a produção ao lado de Cininha de Paula.

Já Renato é um personagem fundamental na trama porque trata-se de um veterano produtor de teatro musical e atual marido de Marita Bell, a principal atriz da companhia. Ao lado dela, será o grande responsável pela seleção de novos talentos que irá movimentar O Coro.







Marita Bell é interpretada por Sara Sarres

Estrela da companhia de teatro musical, Marita Bell é considerada a “primeira atriz” do grupo. É ex-mulher do diretor Artur e, atualmente, é casada com o produtor Renato.

A atriz Sara Sarres, que dá vida a Marita, é uma conhecida veterana do teatro musical brasileiro, tendo já participado de musicais consagrados como O Fantasma da Ópera (na versão nacional e internacional), Les Misérables, Billy Elliot, O Mágico de Oz, entre muitos outros.







Artur Manzo é interpretado por Guilherme Magon

Na trama, Artur Manzo é o diretor da famosa companhia de teatro musical da série. Ele ainda é o autor dos espetáculos e foi casado com a atriz principal, Marita. Hoje ele é casado com Fernando.

Guilherme Magon, responsável por interpretar Artur, também cantor e já atuou em séries e filmes, além de ter bastante experiência no teatro.





Fernando Lino é interpretado por Magno Bandarz

Fernando Lino é o cenógrafo da companhia. Ele também é artista plástico e está casado com Artur Manzo.

Magno Bandarz, o ator gaúcho responsável por dar vida ao personagem, já participou de outras produções de Miguel Falabella em séries e também no filme Veneza (disponível no Star+).







Marion de Almeida é interpretada por Karin Hils

A atriz e cantora Karin Hils (ex-integrante do grupo musical Rouge) vive Marion de Almeida – a mãe superprotetora de um dos candidatos a ator, Reginaldo. Mais conhecida como cantora, Karin também atua desde 2003 e já participou de várias séries.







Reginaldo de Almeida é interpretado por Gabriel Hypólito

O filho de Marion (Karin Hils) é o talentoso Reginaldo, que tenta uma vaga para se tornar estrela de musicais. O jovem ator Gabriel Hypólito apresenta seu talento na atuação e na voz. Ele já tinha participado de filmes e espetáculos musicais antes de O Coro.









Nora Labbra é interpretada por Gabriella Di Grecco

Nora Labbra é uma personagem que vai dar o que falar. Ela está grávida do ex-amante, mas afirma que o filho é de Renato (o produtor da companhia).

Nora é vivida por Gabriella Di Grecco, uma atriz, cantora e compositora com experiência em vários musicais, como Cinderella e Cinza. Além disso, Gabriella participou da série do Disney+ Bia, Um Mundo do Avesso.





Leandro Maciel é interpretado por Daniel Rangel

Leandro Maciel é um motoboy que vai se envolver com outra aspirante a atriz, Alicia.

O personagem é vivido pelo ator Daniel Rangel, rosto conhecido desde bem jovem por ter atuado em novelas, filmes e séries.











Alicia Peralta é interpretada por Micaela Diaz

Alicia Peralta é argentina – assim como sua intérprete, Micaela Diaz. Ela canta em um bar em que outros aspirantes a atores de musical também trabalham e, junto com eles, tentará uma vaga na companhia. Em um momento da trama, vai se envolver com Leandro.





Jorge Novaes é interpretado por Lucas Wickhaus

Jorge Novaes passa por um momento delicado, já que sua mãe estava internada em coma. O personagem cantava na igreja e sonhava em ser artista, até surgir a oportunidade de participar das audições. É vivido pelo jovem ator Lucas Wickhaus.