3 motivos para ver a série O Coro no Disney+

A nova produção original brasileira já está disponível no Disney+! Veja alguns motivos para não perder essa série criada por Miguel Falabella.

A nova série original brasileira O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu estreou no Disney+ e está com seus dez episódios disponíveis no streaming.

Criada e dirigida por Miguel Falabella, a produção apresenta um grupo de jovens que correm atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical.







O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu reúne diversão, desafios e boa música nos bastidores dos grandes espetáculos musicais. Além de criar e dirigir a série, com o auxílio de Rosana Hermann na redação e de Cininha de Paula na direção, Miguel Falabella também atua na trama, no papel de Renato.

Confira três grandes motivos para ver essa série genuinamente brasileira no Disney+:







O Coro traz novas versões de clássicos da música brasileira



Músicas de grandes artistas brasileiros que fazem parte do repertório da MPB e do rock nacional ganharam novas e criativas versões em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, apresentando clássicos para o público mais jovem.

A série homenageia nomes como Pixinguinha, Chico Buarque, Rita Lee e Raul Seixas apresentando alguns de seus sucessos nas vozes dos personagens da série e com novos arranjos para algumas canções.







O Coro mostra como são as audições para um musical

Em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu acompanhamos um grupo de jovens de diferentes origens que veem no anúncio de um teste de elenco para fazer parte de uma respeitada companhia de teatro musical, a chance de realizar o sonho de se tornar artista de musicais.

Cada jovem talento quer uma chance no grupo. E a série mostra ao público como são os testes para um musical – e como os aspirantes a cantores-atores são aprovados (ou não) na primeira triagem.

Ao longo das audições, os jovens vivenciam um mix de sentimentos nos bastidores do mundo do teatro, como o deslumbramento, a descoberta de novos amores, as traições e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final da seleção.







O Coro apresenta jovens talentos

Além de contar com um elenco cheio de estrelas veteranas do teatro musical brasileiro, como o próprio Miguel Falabella (como Renato Milva), Sara Sarres (Marita Bell) e Karin Hils (Marion de Almeida), O Coro ainda apresenta ao público jovens atores muito talentosos.

O Coro tem novos atores e cantores que se destacam com belas performances, como Daniel Rangel (que interpreta o motoboy e aspirante a ator Leandro Maciel); Gabriel Hypólito (Reginaldo de Almeida, o filho da protetora Marion); a atriz argentina Micaela Diaz (que faz Alicia Peralta) e Bruno Boer (o sarcástico Sissy), entre outros.









Não deixe de ver O Coro no Disney+

A nova série brasileira que conta com o selo Disney+ Original Productions e realizada pela Formata Produções e Conteúdo, e pela Nonstop já está disponível no Disney+. Curta essa emocionante história musical!